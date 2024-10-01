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連2月滿水位創紀錄 曾文水庫大放水暫停滿庫為預防山洪

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
連2月滿水位創紀錄 曾文水庫大放水暫停滿庫為預防山洪。圖／南水分署提供
連2月滿水位創紀錄 曾文水庫大放水暫停滿庫為預防山洪。圖／南水分署提供

台灣最大的曾文水庫過去兩個月一直維持滿水位、創下多年難得紀錄，不過今天開始水位明顯下降，到上午11點蓄水率下降到98.69、聯通的烏山頭水庫蓄水率更下降到88.79，原因是提早在山陀兒颱風帶來豪大雨前，預留滯洪空間，目前集水區沒有明顯降雨，已加大調節性放水量到每秒100立方公尺，會再看雨量調節水量。

水利署南區水資源分署副分署長林玉祥表示，操作重點是提早放水增至防洪空間，目標是風雨結束後回蓄至滿水位。將持續關注風雨，動態調整放水策略，確保水庫及下游河防安全。

曾文水庫過去一年經常缺水，凱米颱風過境8月1日蓄水量一舉達到100%，意外一路維持到9月底長達兩個月，且颱風離開後幾乎是天天放水依舊滿庫，創下多年難得紀錄

南水分署表示，中央氣象署預報曾文水庫集水區嘉義山區總降雨量可能高達400毫米，分署預估未來兩天集水區總降水量可能超過200毫米。為加大滯洪空間，原本發電放水每秒50立方公尺，昨天加開防淤隧道以每秒50立方公尺放水，合計放水量每秒100立方公尺，加快洩降水庫水位增加滯洪空間以備大量進水。

曾文水庫

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