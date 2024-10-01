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花35元中千萬！統一發票7-8月期千萬特別獎開出17張、200萬特獎15張

聯合報／ 記者呂俊儀／台北即時報導
113年7-8月期統一發票1000萬元特別獎開出17張，200萬元特獎開出15張。圖／聯合報系資料照片
113年7-8月期統一發票1000萬元特別獎開出17張，200萬元特獎開出15張。圖／聯合報系資料照片

財政部賦稅署表示，7-8月期統一發票中獎號碼已於9月25日下午開出，1000萬元特別獎開出17張，200萬元特獎開出15張。其中，分別在桃園龜山統一超商鑫騰龍門市以及台中全家便利商店金南屯店的兩位消費者，各僅花35元就中千萬特別獎。

統一超商本期開出4張千萬特別獎，分別在宜蘭縣五結鄉的五結門市110元購買生活用品、新北市新莊區的副都心門市，花105元購買統一乳品、飲品、苗栗縣竹南延平門市100元買生活用品，以及桃園市龜山鑫騰龍門市，消費35元買麵包。

全家開出1張特別獎，在台中金南屯店，僅花35元購買餅乾。全聯1張特別獎在嘉義朴子嘉朴門市，花339元買啤酒、蛋糕、豆漿、零食等商品。

7-8月期統一發票1000萬元特別獎中獎號碼為「38039158」；200萬元特獎中獎號碼「08276859」。賦稅署提醒，本期中獎發票兌領獎期間為113年10月6日至114年1月6日。

全家便利商店 統一發票 統一超商

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