精品ROGER VIVIER進口茶壺重金屬超標 遭退運88公斤

精品品牌進口產品重金屬鉛超標！衛福部食藥署今天公布，香港商迪生亞洲貿易有限公司台灣分公司，從中國大陸進口的茶壺套組，品牌名為ROGER VIVIER，檢出重金屬鉛29ppm，超標近5倍，違規品項共88公斤全數退運或銷毀。

食藥署今天公布最新邊境檢驗不合格產品清單，副署長林金富說，香港商迪生亞洲貿易有限公司台灣分公司，從中國大陸輸入的茶壺套組，品牌名為「ROGER VIVIER」，在邊境被檢出重金屬鉛29ppm，依據「食品器具容器包裝衛生標準」，玻璃、陶瓷器、施琺瑯器具、容器深2.5公分以上，且容量1.1公升以下，重金屬鉛的合格標準為5ppm以下。

林金富指出，這批不合格產品共88公斤，在邊境已全數退運或銷毀，對於進口業者的檢驗強度，這個進口業者在邊境的檢驗強度，將從2%至10%一般抽批，調整為20%至50％加強抽批。

食藥署今天公布的邊境檢驗不合格產品清單共14件，包含2批美國伍斯特醬；中國大陸紅花椒、辣椒乾、塑膠碗、新鮮白蘿蔔、茶壺套組；印度辣椒粉；日本冷凍丁香魚、水蜜桃；越南甘藍菜、綠蘆筍；2批韓國鮮哈密瓜。