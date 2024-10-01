快訊

山陀兒颱風侵台 台北市今天下午5時關閉疏散門、越堤道

山陀兒直撲！好市多「三層高貨架被搬空」 網嚇：彷彿世界末日

獨／Gogoro遭爆用大陸製零件 經部調查結果大逆轉

聽新聞
0:00 / 0:00

演唱會救觀光？業者心聲：最希望公部門辦大型活動

聯合報／ 記者陳素玲/台北即時報導
國內旅遊不振，業者普遍認為舉辦各種音樂祭及大型演唱活動，有助提振業績。圖為台南市政府今年暑假舉辦的夏日音樂節「將軍吼」。圖／南市府觀光旅遊局提供
國內旅遊不振，業者普遍認為舉辦各種音樂祭及大型演唱活動，有助提振業績。圖為台南市政府今年暑假舉辦的夏日音樂節「將軍吼」。圖／南市府觀光旅遊局提供

國內觀光旅遊慘跌，1111人力銀行調查顯示，目前觀光旅宿業面臨的困境包括人力成本居高不下、出國人數增加、國際旅客太少、內需市場消費力不足等。在困境難解的現況下，業者最期待公部門可以輪流舉辦大型活動25.8%、獎勵平日出遊住宿24.4%、協助引進國際型展演或設施23.0%、發展大眾運輸及交通接駁18.7%等策略，為國旅帶來人潮。

1111人力銀行公關經理曾仲葳表示，大型活動可以立即性的為在地觀光帶來人潮與錢潮，以調查中業績較穩健的高屏地區來看，從年初開始，第二度造訪港都的黃色小鴨，展出近一個月，吸引900萬人次觀賞，帶來140億元的觀光財，成功打響城市行銷。接力登場的演唱會商機，除了帶動住房業績，結合周邊商圈活絡消費的模式，都看出大型活動、國際型展演對觀光產業如同強心劑，當然長期的發展還需要更多周邊的配套，諸如景點規劃、交通接駁，才不會讓砸錢辦活動成為煙火式經濟。

臺北市旅館商業同業公會理事長趙一任表示，來台旅客人數不如預期，原本目標將從現在的1200萬人次，下修為1000萬人次，且實際來台旅台還不到600萬人次，要挽救國旅市場，建議大型主題活動絕對有必要，例如國際型演唱會進駐高雄，吸引全球粉絲目光外，大批人潮也帶動當地商機，受惠的對象包括旅館業、餐飲業、交通運輸業、伴手禮商家等，消費力道強勁業者直接有感。建議政府改變行銷方式，推廣旅展雖然吸睛，倒不如在全台各地籌辦主題活動，「讓人進來玩」，業者才能雨露均霑重現商機。

旅行業品質保障協會副理事長陳怡璇表示，人力的缺乏首先衝擊的就是觀光旅宿的住房率，業者沒有能力再開更多的空房，必須將營運成本均攤在有限的房間數，長此以往讓國旅陷入高價、遊客滿意度降低的惡性循環。此外，國內旅遊因為景點太過相似，容易讓旅客沒有新鮮感，建議未來可以朝沉浸式旅遊的模式發展，提供遊客更深度多元的體驗特色，不但可吸引國際旅客，也能提高國人旅遊的動機，像是許多遊客會專程到印度學瑜珈、到泰國學料理，融入在地生活，能由政策支持，發展有地方特色的行程，效果會更立竿見影。

曾仲葳表示，人力的匱乏已經成為觀光旅宿產業的硬傷，儘管成本提高，仍然有超過5成4的觀光旅宿業者有意開缺徵才，更有過半業者在面臨衰退的壓力下為員工加薪，期待發揮留才的效益。根據主計總處的薪資調查，和去年相比住宿餐飲業的調薪幅度已達到4.5%，薪資穩定成長，目前1111人力銀行資料庫，觀光旅宿也有近6萬筆工作機會數，產業人才需求迫切，有意投入觀光旅宿業的求職者，可以把握機會投入相關產業。

演唱會 觀光 餐飲業

延伸閱讀

富野出擊 搶國旅商機

在家就能看天團 SEVENTEEN演唱會電影上線Disney+

「告五人」南投開唱！經典民歌、尬電之夜表演 嗨翻茶博會

賽車展演帶進12萬人次2.8億產值 台中周邊旅宿受益最大

相關新聞

麥當勞也有暗黑料理？他吃牛肉堡驚見「滿滿不明黑色物」 眾怒：好噁心

有一名網友在臉書社團「爆料公社二社」上貼出一組照片並發文抱怨，他質疑指出「請問麥當勞，我的漢堡是廚餘桶撿回來的嗎？」從照片中可見，這個雙層牛肉堡裡，遭摻入了許多「不明黑色物」，看起來極為噁心。照片曝光，立馬引發網友熱議，紛紛驚問：「那是什麼？」

進口老牌也出包！伍斯特醬致癌農藥超標 退運銷毀1332公斤

進口老牌調味醬出包！衛福部食藥署今天公布，欣臨企業股份有限公司從美國輸入2批「伍斯特醬汁」（LEA & PERRINS）...

花35元中千萬！統一發票7-8月期千萬特別獎開出17張、200萬特獎15張

財政部賦稅署表示，7-8月期統一發票中獎號碼已於9月25日下午開出，1000萬元特別獎開出17張，200萬元特獎開出15...

精品ROGER VIVIER進口茶壺重金屬超標 遭退運88公斤

精品品牌進口產品重金屬鉛超標！衛福部食藥署今天公布，香港商迪生亞洲貿易有限公司台灣分公司，從中國大陸進口的茶壺套組，品牌...

連2月滿水位創紀錄 曾文水庫大放水暫停滿庫為預防山洪

台灣最大的曾文水庫過去兩個月一直維持滿水位、創下多年難得紀錄，不過今天開始水位明顯下降，到上午11點蓄水率下降到98.6...

不夠善良、我的婆婆、正港分局、聽海湧...2024台劇口碑榜人氣TOP 10

各式風格台劇推薦！林依晨、許光漢、張孝全、許瑋甯、曹佑寧、苗可麗、江國賓、江祖平、鍾欣凌、柯震東等演員大拚演技！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。