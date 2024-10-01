演唱會救觀光？業者心聲：最希望公部門辦大型活動

國內觀光旅遊慘跌，1111人力銀行調查顯示，目前觀光旅宿業面臨的困境包括人力成本居高不下、出國人數增加、國際旅客太少、內需市場消費力不足等。在困境難解的現況下，業者最期待公部門可以輪流舉辦大型活動25.8%、獎勵平日出遊住宿24.4%、協助引進國際型展演或設施23.0%、發展大眾運輸及交通接駁18.7%等策略，為國旅帶來人潮。

1111人力銀行公關經理曾仲葳表示，大型活動可以立即性的為在地觀光帶來人潮與錢潮，以調查中業績較穩健的高屏地區來看，從年初開始，第二度造訪港都的黃色小鴨，展出近一個月，吸引900萬人次觀賞，帶來140億元的觀光財，成功打響城市行銷。接力登場的演唱會商機，除了帶動住房業績，結合周邊商圈活絡消費的模式，都看出大型活動、國際型展演對觀光產業如同強心劑，當然長期的發展還需要更多周邊的配套，諸如景點規劃、交通接駁，才不會讓砸錢辦活動成為煙火式經濟。

臺北市旅館商業同業公會理事長趙一任表示，來台旅客人數不如預期，原本目標將從現在的1200萬人次，下修為1000萬人次，且實際來台旅台還不到600萬人次，要挽救國旅市場，建議大型主題活動絕對有必要，例如國際型演唱會進駐高雄，吸引全球粉絲目光外，大批人潮也帶動當地商機，受惠的對象包括旅館業、餐飲業、交通運輸業、伴手禮商家等，消費力道強勁業者直接有感。建議政府改變行銷方式，推廣旅展雖然吸睛，倒不如在全台各地籌辦主題活動，「讓人進來玩」，業者才能雨露均霑重現商機。

旅行業品質保障協會副理事長陳怡璇表示，人力的缺乏首先衝擊的就是觀光旅宿的住房率，業者沒有能力再開更多的空房，必須將營運成本均攤在有限的房間數，長此以往讓國旅陷入高價、遊客滿意度降低的惡性循環。此外，國內旅遊因為景點太過相似，容易讓旅客沒有新鮮感，建議未來可以朝沉浸式旅遊的模式發展，提供遊客更深度多元的體驗特色，不但可吸引國際旅客，也能提高國人旅遊的動機，像是許多遊客會專程到印度學瑜珈、到泰國學料理，融入在地生活，能由政策支持，發展有地方特色的行程，效果會更立竿見影。

曾仲葳表示，人力的匱乏已經成為觀光旅宿產業的硬傷，儘管成本提高，仍然有超過5成4的觀光旅宿業者有意開缺徵才，更有過半業者在面臨衰退的壓力下為員工加薪，期待發揮留才的效益。根據主計總處的薪資調查，和去年相比住宿餐飲業的調薪幅度已達到4.5%，薪資穩定成長，目前1111人力銀行資料庫，觀光旅宿也有近6萬筆工作機會數，產業人才需求迫切，有意投入觀光旅宿業的求職者，可以把握機會投入相關產業。