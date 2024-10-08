「訂閱疲勞」趨勢襲台！逾六成訂戶服務太多 大多數訂戶偏好單一解決方案願意支付更多

根據 Bango 最新發佈的調查顯示，台灣消費者越來越難以管理數位訂閱服務，超過 64% 的受訪者認為目前已有太多的選擇。許多訂戶很難掌握自己的支出，由於管理多種數位服務的複雜度與日俱增，將近三分之一的訂戶坦承，這已成為他們的真正問題。

台灣訂戶平均每人訂閱 4.2 項服務，在訂閱採用率方面領先東亞地區，但越來越多人也感到自己幾乎被多項服務的複雜管理所壓垮。這項調查還發現，許多消費者希望以更有效率的方式來管理自己的訂閱服務，將近半數的受訪者願意為一個統一的平台支付額外費用。

然而，這種趨勢並非台灣獨有，在東亞各地也面臨類似的挑戰。在南韓，65% 的訂戶由於無法在同一地點管理所有訂閱服務而感到挫折；而在日本，68% 的訂戶認為越來越負擔不起訂閱服務了。這凸顯了該地區對於統一且更方便的解決方案之需求日益增加。

「超級搭售」服務成為首選方案

該調查報告強調，越來越多的台灣訂戶正在尋求「超級搭售」(Super Bundling) 解決方案，即透過單一平台管理所有的訂閱服務。這不僅簡化了訂閱體驗，也讓消費者更能夠掌控自己的支付和內容選擇。目前，Bango Digital Vending Machine® 數位販賣機服務已獲得其他地區的主要供應商所採用，經證實能有效地提供一站式解決方案，協助訂戶輕鬆存取所喜愛的內容。

訂閱管理邁向全球趨勢

對於簡化訂閱管理的需求是全球更大發展趨勢的一部份。隨著越來越多的消費者尋求輕鬆省事的方式來管理其數位服務，提供整合訂閱平台的服務在全球越來越受歡迎。這一趨勢正迅速改變消費者與內容互動的方式，並讓我們得以一窺訂閱管理的未來。

瞭解更多

請參閱 Bango 的完整調查報告——《訂閱大戰：東亞地區超級搭售方案的覺醒》，免費且無需註冊。

(該調查由獨立研究機構 3Gem 進行，揭示了來自日本、韓國和台灣 5,000 名訂閱服務用戶的期望和想法。該報告由 Bango 委託進行，主題為 《訂閱大戰：東亞地區超級搭售方案的覺醒》，於 2024 年 8 月在東亞進行，並於 2024 年 9 月發表)。