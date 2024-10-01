不夠善良、我的婆婆、正港分局、聽海湧...2024台劇口碑榜人氣TOP 10

電視兒童請筆記！

近年台劇強勢復甦，不僅好戲一部接一部，題材也琳瑯滿目、豐富多元，從懸疑推理、感動暖心、戰爭歷史到犯罪喜劇通通任君挑選！《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，盤點2024年網路討論熱度最高的台灣好戲。待看片單多到數不完、不知從何下手的你，先把「2024台劇口碑榜TOP 10」收藏起來，跟著看準沒錯！

No.10 《愛愛內含光》

破除台灣家庭鮮少談及「性與愛」話題的文化，串流平台Netflix推出的前衛激情輕喜劇《愛愛內含光》，利用不同的家庭成員視角、發生在他們身上的大小事，敘述各年齡層可能遭遇的兩性議題，以及在不一樣階段的戀愛關係中，會遇到哪些情感變化？

導演黃婕妤透過劇情「談性說愛」，傳達愛愛是一件美好又自然的事。集結詹子萱、柯震東、林哲熹、巫建和、苗可麗、洪都拉斯、夏于喬、馬志翔等實力派卡司，引導觀眾一起踏上探索性愛的旅程，收穫許多粉絲好評，「好喜歡看柯震東演這種」、「每集片尾都放了一個愛老師針對性愛知識的小彩蛋，讓人耳目一新！」。

No.9 《戲說台灣》

搜羅各地鄉野故事、取材自民間傳奇的《戲說台灣》，以單元劇形式播出，陪伴不少台灣人長大，是台灣最長壽的古裝電視劇！富有趣味且不失教化意義的內容，受到大批粉絲熱愛，直呼「吃飯都要配戲說台灣」、「假日都跟阿嬤一起看重播」。

《戲說台灣》從1999年播出至今超過5,000集，早已成為觀眾們的集體記憶，也滋養了不少知名演員，像是長年活躍於八點檔的林佑星、苗可麗、李亮瑾等人，都曾參與演出。「戲說一姐」陳小菁更在2024年轉換事業跑道，升格為《戲說台灣》製作人，讓不少忠實老粉相當期待。

No.8 《華麗計程車行》

如果家裡開計程車行，你願意繼承家業嗎？由曹佑寧、黃冠智、郭子乾、楊麗音等知名演員領銜主演的《華麗計程車行》，改編自散文著作《華麗計程車》，劇情圍繞著經營「華麗計程車行」的陳家，透過他們的視角講述千禧年的台灣社會景況。

面臨接班的陳柏文（曹佑寧飾）、陳柏翰（黃冠智飾）兩兄弟，在追逐個人職涯目標與接手家業之間，有著無盡的擔憂與掙扎。一面觀察經營車行的父母、從小熟識的運將們，一面思考如何緊握手中方向盤，在人生的分岔路口，為自己選擇方向、開出一條屬於自己的道路，相信「只要車子往前跑，就沒有解決不了的問題」，哪怕迷路也會有新風景！

No.7 《聽海湧》

大時代下的悲劇令人不勝唏噓，沉痛的歷史記憶也隨之成為後世警惕。《聽海湧》以第二次世界大戰時期為背景，描述當時日本從殖民地台灣徵召大量台籍青年，前往婆羅洲負責戰俘監管工作，進而迫對日軍捕獲的戰俘進行極端對待，最後更被指控虐待、屠殺戰俘並送上軍事法庭審判。

這部以真實歷史為刻畫背景的電視劇，呈現了戰爭下的殘酷與人性掙扎，被譽為台灣近年來「最傑出的歷史劇」。血淋淋的情節讓許多觀眾看得相當揪心，忍不住直言「有些傷痛在多年後才逐漸被看見，說再多也已無法挽回什麼」、「推，看得難受但是好好看，看完久久不能平復然後想堆坑其他人去看」。

No.6 《誰是被害者》（1～2季）

2020年推出第一季便掀起追劇風潮的懸疑推理影集《誰是被害者》，劇情涵蓋性別平權、網路霸凌、勞工權益、精神疾病、工作過勞等多面向社會議題，睽違4年終於在2024年迎來第二季。不僅有張孝全、許瑋甯、王識賢等原班人馬，還有香港男星劉俊謙、參演過多部台灣經典偶像劇的日本男星藤岡靛，以及時隔十多年重拾演員身份的「玉女掌門人」蘇慧倫都重磅加盟。神仙級演出卡司一曝光，立刻讓網友們討論度爆棚，上線後也得到不少好評，「蘇慧倫我覺得演得最成功的部分是，知性、冷靜、一絲不苟僅有一點情緒波動的部分」、「蘇慧倫演技好到我忘記他是歌手出身」、「蠻期待藤岡靛的」。

No.5 《正港分局》

由新世代男神許光漢、林柏宏領銜主演的電影《關於我和鬼變成家人的那件事》，票房表現亮眼，收服大批粉絲，衍生影集《正港分局》也在萬眾期待下於2024年上線。以鋼鐵直男刑警吳明翰（許光漢飾）為首，帶領集結Lulu黃路梓茵、黃奇斌、陳彥佐等人的烏龍小隊再度出擊，展開一連串驚奇爆笑的犯罪喜劇故事。

除了主要演員令人期待，此次驚喜加盟演出的《木曜4超玩》成員也讓網友們超意外，無論是劇情走向、人物設定或妝髮造型，都吸引粉絲們熱烈討論，「坤達也讓人印象深刻，加入木曜跟玩很大之後，整個人放開演技提升好幾個檔次」、「水源老師（邰哥）氣場強大，坤達的變身也很強欸」。

No.4 《我的婆婆怎麼那麼可愛》（1～2季）

婆婆回來啦！家庭生活喜劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》透過幽默戲謔的劇情，在笑鬧中呈現親子、手足、夫妻間的關係。同時透過婆婆彩香（鍾欣凌飾）與媳婦小鷗（黃姵嘉飾）的相處，描述相互過招、看彼此不順眼的婆媳，在經歷種種考驗後也能真心扶持、成為忘年之交的溫馨故事。

第一季推出後大受好評，更讓「國民婆婆」鍾欣凌再度封后，抱回金鐘56戲劇節目最佳女主角獎。2024年推出第二季，同樣掀起討論熱度，實力派演技引爆網友熱議，「這季更展現鍾演技好+1，她收著演的情緒氛圍感超足」、「整齣劇真的欣賞的都是鐘的演技，渲染力很強」。

No.3 《不夠善良的我們》

一路奔跑的人生道路上，你也有自己的假想敵嗎？兩大演技派影后林依晨、許瑋甯，繼《惡作劇之吻》後，睽違18年再次同台飆戲，以一段三角關係為包裝，詮釋2位女性透過社群媒體表象，幻想對方比自己生活得更好，進而產生忌妒心、暗自較勁的故事，期望在這場人生的賽跑中贏得勝利。

劇中將每個角色都刻畫得相當立體，各有各的課題與掙扎，貼近生活的寫實劇情引發不少觀眾共鳴，「如果這齣劇有十集、十二集，我相信他們最終還是會離婚，他們這段關係之中的情緒勞動本來就不均衡，簡慶芬繼續為愛犧牲奉獻，何瑞之繼續平淡如水」、「何媽一直都是情勒機車老人，婚前跟簡好，一方面是簡討好，一方面是戰略結盟，婚後這兩個的真實嘴臉都跑出來了」。

No.2 《願望》

台灣鄉土劇向來有穩健的收視群，各式各樣的神奇套路總讓觀眾們嘖嘖稱奇，甚至有內行網友整理「八點檔必備的17種劇情」。三立台灣台現正熱播中的《願望》，自7月開播至今已出現懸崖、失憶、流產、車禍等經典情節，掀起網友熱議，不少人也期待後續會有「結不成的婚禮、DNA鑑定、墜樓、變臉整容」等劇情登場。

一眾實力派演員的演技和凍齡顏值也讓觀眾看得超過癮，「陳冠霖真的很帥⋯⋯」、「他跟勝強真的超帥完全選不出來」、「黃少祺跟江祖平的顏值真的很能打，怎麼都不會老，年輕演員都要沒飯吃了吧」、「黃少祺真的有夠扯，保養的真好」、「（黃陳江謝）來得好，畢竟這四個品牌高度就擺在那」。

No.1 《天道》

三立電視30週年台慶大戲《天道》以復仇題材為主題，邀請耕耘鄉土劇多年的老戲骨苗可麗、江國賓、張銘傑、林秀玲、岳虹、況明潔加入，還有曾智希、陳珮騏、蔡東威、林萱瑜、李睿紳、賴郁庭等後起新生代，卡司陣容堅強，可謂眾星雲集。

從2023年5月開播至2024年7月完結，歷經310集，陪伴無數觀眾度過晚餐、宵夜時刻。故事以「命運」二字開始，但敘事主軸緊扣「命運由我不由天」，強調所謂命運既是天定也離不開人為，人物關係和劇情複雜糾葛，後期甚至加入邪教、靈魂轉生術等腦洞大開的奇幻元素，引爆熱烈討論，也讓許多網友直呼，「只有八點檔能超越八點檔」、「這轉生術真的是熟悉的霹靂味」、「熟悉的三立回來了」。

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2024年01月01日至2024年09月12日，約9個月。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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