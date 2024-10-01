山陀兒來勢洶洶 台8線關原至太魯閣口今維持預警性封路

交通部公路局表示，受山陀兒颱風挾帶風雨影響，台8線關原至閣口路段有多處零星落石與土石坍滑情形，由於颱風期間山區天候變化不定，邊坡落石與蝕溝水瀑受風雨影響而突發，關原至太魯閣口路段今仍維持預警性封路管制。

公路局指出，台8線天祥至閣口路段，因0403震後邊坡受損脆弱且較不穩定，沿線於九曲洞東口有邊坡泥瀑偶夾雜落石飛落、錐麓至靳珩路段持續有岩屑間歇性掉落、長春祠至溪畔路段沿線多處邊坡零星滑坍情形，搶修團隊正持續關注、適時搶災清坍中。

公路局表示，今關原至太魯閣口路段仍維持預警性封路管制，工務段與在地住民、旅宿及農產業者建立有連繫溝通管道，在地住民、業者有緊急需求通報時，再依路況研判個案協助戒護放行。

公路單位呼籲，用路人，颱風、豪雨過後山區道路邊坡仍存有不穩定高風險潛勢，易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請避免進入山區道路，並隨時注意天氣資訊與可充分利用公路局智慧化省道即時資訊服務網（http://168.thb.gov.tw）或手機下載「幸福公路APP」及收聽路況廣播訊息。