快訊

想退休到底錢夠不夠？外銀調查報告曝分3種等級來準備

吳慷仁「十一國慶」表態了 6字祝福大陸網友指：沒誠意

聯合報社論／四十萬可恃民力，不能填補國防人力黑洞

麥當勞也有暗黑料理？他吃牛肉堡驚見「滿滿不明黑色物」 眾怒：好噁心

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友指出，麥當勞這個雙層牛肉堡裡，遭摻入了許多「不明黑色物」。 圖擷自臉書社團「爆料公社二社」
有網友指出，麥當勞這個雙層牛肉堡裡，遭摻入了許多「不明黑色物」。 圖擷自臉書社團「爆料公社二社」

有一名網友在臉書社團「爆料公社二社」上貼出一組照片並發文抱怨，他質疑指出「請問麥當勞，我的漢堡是廚餘桶撿回來的嗎？」從照片中可見，這個雙層牛肉堡裡，遭摻入了許多「不明黑色物」，看起來極為噁心。照片曝光，立馬引發網友熱議，紛紛驚問：「那是什麼？」

原PO指出，他在台北某間麥當勞購買了一個雙層牛肉堡，打開包裝紙正要享用時，看到牛肉堡上有不明的黑點點，於是掀開漢堡肉查看，驚見裡面竟然遭加料許多的「不明黑色物」，讓他頓時感到食慾全無，根本不敢吃。他氣憤地在貼文的最後，用Hashtag的方式寫道「#肯定是美味的秘訣」、「#一定要請朋友吃」、「#以後麥當勞你敢打開就吃嗎？」、「#求問心裡陰影面積？」

照片曝光後，立刻掀起網友們暴動，紛紛吐嘈「嚇死，這是什麼暗黑料理」、「噁心」、「這是什麼啦」、「好可怕」、「這是什麼啊？燒焦嗎？」、「黑色的那些是什麼？」、「鍋邊的一整坨烤焦嗎？」、「這是燒焦的屑屑嗎？」、「看起來超噁」。

不過，也有不少網友猜測回應「煎台溝裡的油渣」、「煎台上燒焦的東西，可能在剷煎台時忘記剷掉，直接下肉去煎」、「這煎區不行阿，都是碳垢，沒有清乾淨」、「加碳一起吃，好糟糕的店員」。

還有網友開玩笑地說「研究院店的新口味」、「這是蔓越莓口味嗎？」、「巧克力豆？」、「黑松露？」、「國王美味漢堡」、「沒事，那只是洋蔥而已」、「可能他要下班了，你又突然點餐」。

Hashtag 漢堡 爆料公社 牛肉堡 麥當勞

相關新聞

麥當勞也有暗黑料理？他吃牛肉堡驚見「滿滿不明黑色物」 眾怒：好噁心

有一名網友在臉書社團「爆料公社二社」上貼出一組照片並發文抱怨，他質疑指出「請問麥當勞，我的漢堡是廚餘桶撿回來的嗎？」從照片中可見，這個雙層牛肉堡裡，遭摻入了許多「不明黑色物」，看起來極為噁心。照片曝光，立馬引發網友熱議，紛紛驚問：「那是什麼？」

美髮師的美好時光 1960年代一支剃頭刀的動人篇章

理髮店是不老的技術行業，扮演著人們生活重要角色，早年更是村落訊息傳遞據點，剃頭店裡談笑風生，孩子吵鬧聲、父親的賺錢經、婆婆媽媽的街坊八卦、滿滿人情味，現今隱身在街角的傳統家庭理髮店，仍掩藏著許多感人又精彩的頂上人生故事，百元快剪店客人來去匆匆，沒有往昔小店溫情，透過聯合報數位版尋訪，讓大家回顧昔日老店的吉光片羽，耐人尋味。

多圖／開箱Pixel 9 Pro Fold超薄大摺疊！雙螢幕即時翻譯、多工處理 當立架自拍不求人

愈來愈多手機大廠搶攻摺疊機市場，受矚目的Google摺疊機Pixel 9 Pro Fold終於在台開賣，《科技玩家》開箱Pixel 9 Pro Fold陶瓷米色體驗2周，一打開就驚豔手機質感與它的「薄度」，和Type-C（USB-C）接孔上下寬度幾乎差不多。

星宇航空有信心加入寰宇一家？ 入盟準備早已悄悄布局

星宇航空日前召開法說會，明確表態規畫明年底申請加入全球第三大航空聯盟寰宇一家（Oneworld），消息一出，外界反應不一，有內行人觀察，星宇入盟準備早已偷偷開跑，但加入航空聯盟真的利多於弊嗎？專家點出一個關鍵點。

摘下面具的你，會是怎麼樣？《小丑：雙重瘋狂》 與女神卡卡展開危險又扭曲的戀情

電影《小丑：雙重瘋狂》為《小丑》的續集，本片由陶德菲利普斯執導，瓦昆菲尼克斯、女神卡卡主演，他們將小丑和小丑女的瘋狂發揮到淋漓盡致。

【專家之眼】怎麼做到颱風天菜價不飆漲？

山陀兒颱風來襲，暴風圈籠罩全台，極可能帶來可觀的雨勢以及狂風，恐重創台灣農業主要生產區，蔬菜與水果等農產品又將大幅調漲。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。