麥當勞也有暗黑料理？他吃牛肉堡驚見「滿滿不明黑色物」 眾怒：好噁心

有一名網友在臉書社團「爆料公社二社」上貼出一組照片並發文抱怨，他質疑指出「請問麥當勞，我的漢堡是廚餘桶撿回來的嗎？」從照片中可見，這個雙層牛肉堡裡，遭摻入了許多「不明黑色物」，看起來極為噁心。照片曝光，立馬引發網友熱議，紛紛驚問：「那是什麼？」

原PO指出，他在台北某間麥當勞購買了一個雙層牛肉堡，打開包裝紙正要享用時，看到牛肉堡上有不明的黑點點，於是掀開漢堡肉查看，驚見裡面竟然遭加料許多的「不明黑色物」，讓他頓時感到食慾全無，根本不敢吃。他氣憤地在貼文的最後，用Hashtag的方式寫道「#肯定是美味的秘訣」、「#一定要請朋友吃」、「#以後麥當勞你敢打開就吃嗎？」、「#求問心裡陰影面積？」

照片曝光後，立刻掀起網友們暴動，紛紛吐嘈「嚇死，這是什麼暗黑料理」、「噁心」、「這是什麼啦」、「好可怕」、「這是什麼啊？燒焦嗎？」、「黑色的那些是什麼？」、「鍋邊的一整坨烤焦嗎？」、「這是燒焦的屑屑嗎？」、「看起來超噁」。

不過，也有不少網友猜測回應「煎台溝裡的油渣」、「煎台上燒焦的東西，可能在剷煎台時忘記剷掉，直接下肉去煎」、「這煎區不行阿，都是碳垢，沒有清乾淨」、「加碳一起吃，好糟糕的店員」。

還有網友開玩笑地說「研究院店的新口味」、「這是蔓越莓口味嗎？」、「巧克力豆？」、「黑松露？」、「國王美味漢堡」、「沒事，那只是洋蔥而已」、「可能他要下班了，你又突然點餐」。