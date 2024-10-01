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募資倒數／老派社會觀察曆聽王偉忠說故事

噓！星聞／ 綜合報導
圖／王偉忠提供
圖／王偉忠提供

資深製作人王偉忠最近與報時光聯名推出《2025老派社會觀察曆Ｘ王偉忠》，即將在10/3周四上午10時結束募資，反應熱烈，許多網友都幫家人採購，期待2025年可以全家一同回味台灣過去七十年的趣味點滴。

王偉忠表示，歷史有時候看起來是世界上幾個名人、寡頭的事，實際上每個普通人都在寫自己版本的歷史。光是從小時候唱的兒歌、到雜貨店偷舔糖球的往事，到每個男人都會去的成功嶺、全體國民一同經歷的中美斷交等等，每個人都在這些大事小事上有自己版本的回憶，都值得分享與討論。

而且心理學認為回味與懷舊其實具有統整心靈的神奇療癒力，對於上了年紀的讀者來說，翻開老派日曆，彷彿可以重新青春一回，對年輕世代來說，這些「古早味」新聞很新奇，原來爸媽爺奶在手機發明之前是這樣過日子，在網路上掀起熱烈討論。

《2025老派社會觀察曆Ｘ王偉忠》不光是日曆，還集結許多有趣的社會大事與生活大事，都是很有趣的事！預購折扣價1090元，現正熱銷中，優惠將在10/3結束，購買連結：https://r.zecz.ec/JqZt或電詢02-86925588轉6133直購。

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