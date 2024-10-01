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季長期天氣展望 氣象署：正常至偏暖 中南部將枯水期

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
10月至12月氣溫預報。圖／取自「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專
10月至12月氣溫預報。圖／取自「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專

中央氣象署發布「季長期天氣展望」，「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，未來一季台灣氣溫預報以正常至偏暖為主；雨量預報10月為正常至偏多，11、12月為正常至偏少。

氣候上而言，10月至12月為台灣秋末冬初，進入東北季風型的氣候，天氣轉涼。氣象署表示，西北太平洋在10月仍有颱風生成及侵台的可能，氣候上颱風生成平均數為3.5個，侵台平均數為0.3個。而中南部將進入氣候上的枯水期，降雨機會逐漸減少。

氣象署表示，根據目前熱帶海溫和大氣環流監測資料顯示，熱帶東太平洋冷海溫距平稍微增強且向赤道中太平洋延伸，模式預測熱帶中東太平洋的冷海溫距平持續增加，反聖嬰有機會於冬季發展，但模式間分歧較大，氣象署將持續關注。

今年9月西北太平洋有8個颱風生成，氣象署表示，多於氣候值的5.1個，其中，山陀兒颱風為東半部及恆春帶來明顯降雨。9月主要受到低壓帶及颱風外圍環流帶來水氣影響，全台各地皆有降雨，環境不穩定亦造成午後各地有常有局部雷陣雨、大雨或豪雨發生；其中，9月20日至22日受到南方雲系及熱帶性低氣壓外圍環流及低壓帶影響，為9月降雨最顯著時段，北部及西南部局部地區累積雨量達大豪雨等級。9月29及30日受到山陀兒颱風外圍環流影響，東半部及恆春半島有局部大雨或豪雨發生。

9月氣溫方面，全台皆為偏高類別；雨量方面，9月除玉山、花蓮及台東站為偏少類別，其他地區雨量為偏多或正常類別。展望未來一季（10月至12月），10月及11月台灣附近以偏高溫類別為主，12月則為正常類別；雨量方面，模式預報10月受到季內震盪及反聖嬰可能發展影響，海洋大陸及東亞沿岸至日本以偏多雨為主，11、12月海洋大陸及菲律賓有雨量偏多訊號，台灣附近則為偏乾訊號。

根據目前全球海溫和大氣環流監測資料，熱帶太平洋海溫呈現西暖東冷的型態，預測反聖嬰有機會於冬季發展，但模式間分歧較大；由過去資料統計分析顯示，在此海溫配置下，台灣附近在秋季較易出現偏暖及多雨的趨勢。

10月至12月的逐月預報如下：

10月：月初受到山陀兒颱風及其外圍環流影響，全台有雨，北部、南部及東半部有大雨或豪雨發生機率。預測平均氣溫各地以「接近」氣候正常值的機率最大；雨量預測，各地少於、接近、多於氣候正常值的機率為20%、50%、30%。

11月： 氣候上屬東北季風型天氣，模式預測台灣位在偏乾環境，預測平均氣溫各地以「接近」氣候正常值的機率最大；雨量預測各地少於、接近、多於氣候正常值的機率為30%、50%、20%。

12月： 氣候上大陸冷高壓逐漸發展，預測平均氣溫各地以「接近」氣候正常值的機率最大；雨量預測各地少於、接近、多於氣候正常值的機率為30%、50%、20%。

10月至12月雨量預報。圖／取自「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專
10月至12月雨量預報。圖／取自「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專

山陀兒颱風 氣象署 雨量

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