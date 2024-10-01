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專家看法：新生兒、學齡前聽篩 缺一不可

聯合報／ 記者唐秀麗／台北報導

馬偕醫學院聽力語文學系兼任助理教授，也是雅文基金會聽能管理部總監馬英娟表示，新生兒聽力受損發生率約千分之3至5，幼兒園及學齡前聽力受損發生率達百分之7至10；有些遲發性疾病會產生聽損，幼園孩子易感冒生病，加上年幼無法表達，聽力受損不易被察覺。

她分析，部分縣市未實施學齡前聽篩，主因包括花費經費多、人力不足、成效不好，且各縣市執行成效不彰，雅文基金會認為建立學齡前兒童聽篩標準化實為必要，訂定學齡前聽力篩檢指引手冊，免費提供給需要的人，以利落實早期介入。

馬英娟說，台灣學齡前聽篩計畫自1995年起推行，由各縣市衛生局執行， 2012年3月15日新生兒聽力篩檢納入政策後，學齡前聽篩相較下獲得資源減少，但學齡前聽篩可篩檢出漸進性、遲發性、後天性或反覆存在耳部疾病的兒童，兩篩檢目標族群不盡相同，缺一不可。

新生兒 醫學院

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