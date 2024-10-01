家長心痛：異常才查到聽損 失去治療先機

「孩子注意力不集中。」當學校老師提醒時，就要警覺聽力可能異常。單側聽損協會前秘書長何心婕說，太多孩子因聽篩漏接，等家長發現異常帶去就醫檢查，已失去及早治療先機，讓家長欲哭無淚的案例太多了，「政府大人您們聽到了嗎？」

何心婕說，新生兒聽篩正常，但接下來嬰幼兒時期聽損大魔王「中耳炎」，更需家長留意，更遑論頭部撞擊或服用耳毒性藥物，聽損極可能導致幼兒語言、認知、社交等發展上出現問題。

她語重心長說，輕微聽損幼兒不會表達，常被學校老師同學誤會，質疑上課不專心、不理人等，這時才發現孩子聽力已受損，其實孩子身心受創更嚴重，讓很多家長大哭失聲跑來求救。

高雄家長陳情代表鄭芳婷說，幼兒帶認知表達能力有限，致使聽損狀況不易被發現，延誤關鍵治療時機，此次單純由家長發起連署，希望有民代或地方首長聽到。