學齡前未普篩 不少聽損童遭漏接

國內新生兒全面聽力篩檢2012年展開，以篩出先天性聽力障礙為主，學齡前聽篩則由各縣市政府負責執行，有聽損兒家長陳情，目前高雄、台中、彰化、金門及連江等地仍未全面進行學齡前聽篩，已連署逾200人要求學齡前普篩，盼獲得重視。

雅文兒童聽語文教基金會接獲家長反映，新生兒聽篩以篩出先天性聽力障礙為主，但部分學齡前孩子因遲發性疾病產生聽力問題，未被檢測出，直到就讀幼兒園3、4歲出現生活障礙，或遭師長、同學誤會才發現問題，學齡前聽篩不容忽視。

台中市衛生局保健科長湯澡瑛說，幼兒除剛出生時都有做過聽力檢查，台中市今年則普及到每一幼兒園，由具兒童預防保健醫師資格的醫師進園，替4歲中班小朋友做聽力、視力和發展等檢測，去年先在30園所試辦，發現聽力異常幼兒33人、占3.86%，都已複檢追蹤。

高雄市衛生局指出，領有兒童手冊的0至7歲幼兒，有7次預防保健服務，其中就包含基礎聽力檢測，家長可帶至醫療院所篩檢，另去年起訓練公衛護理師到旗山等偏鄉，進入幼兒園做聽篩，9區合計篩檢919名學童，45人轉介進一步醫療檢查，有2人確診聽力異常，暫無規畫擴大到市區，持續檢討精進做法。

彰化縣衛生局長葉彥伯說，六都外的聽語師人力不足，需考量執行難度及人力吃緊，不過彰化會再評估是否3歲前做第二次聽力檢測。

連江縣早期曾執行入學前聽力篩檢，但衛生局長陳美金說，篩檢結果發現誤差率非常高，因此暫無規畫。金門縣衛生局則表示，新生兒時期聽力篩檢更重要。

單側聽損協會前秘書長何心婕說，只派一般醫師健檢方式檢查，醫師未必受過專業聽力檢測訓練，為何不比照雙北，全面由受過專業聽力訓練的公衛護理師以聽力儀器入園所篩檢？有太多聽損孩子就是因不夠專業的方式被漏接，求助無門。

單側聽損協會理事長陳惠琪表示，有不少聽損兒家長連署陳情，期盼政府能重視學齡前聽篩重要性。