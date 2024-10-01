空汙標準加嚴 環團：落後美國12年

環境部昨天修正發布「空氣品質標準」草案，其中細懸浮微粒（PM2.5）年平均值標準加嚴至十二微克每立方米，環境部稱該標準為目前亞洲最嚴。但環團指出，這樣的標準已經落後美國十多年，仍不足以保護國人健康，不過，空汙防制區改採站站達標認定，值得肯定。

環境部長彭啓明昨天表示，本次空氣品質標準是依循世界衛生組織（WHO）指引，務實加嚴各項空氣汙染物標準，尤其PM2.5已被廣泛證實與心血管及呼吸道疾病息息相關，本次標準的加嚴是根據國家衛生研究院最新本土健康研究結果，包含PM2.5年平均值由十五微克每立方米下修至十二微克每立方米；日平均值由卅五微克每立方米下修為卅微克每立方米，預期搭配第二期及第三期空氣汙染防制方案，新修正的空氣品質標準將於明年上路，達標年為二○三○年。

彭啓明指出，針對各界期盼再加嚴各項汙染物標準，例如PM2.5年平均值加嚴至十微克每立方米以下，環境部也於本次修正標準時，綜合評估未來推動空氣汙染防制方案及淨零路徑各項策略對減碳減汙共利效應，提出中期及長期的空氣品質改善目標，逐步朝向世界衛生組織的最終建議值邁進。

台灣健康空氣行動聯盟創會理事長葉光芃指出，美國在二○一二年就已從十五微克每立方米加嚴到十二微克每立方米，如今美國又加嚴到九微克每立方米，台灣現在才訂定美國十多年前的標準，十分落後，沒有健康空氣就不會有健康台灣，以前法律人當總統不懂健康，現在已經是醫生當總統，不敢加嚴實在說不過去。

地球公民基金會執行長王敏玲表示，民間團體當初期盼空品標準能和國外達到一致，顯然政府和民間的看法仍有落差，不過這次修正包含空汙防制區的空氣品質標準，由整體縣市各測站平均值修正為站站達標，對於這樣的調整給予肯定。

另本土空汙季即將來到，環境部提出「建置區域聯防」、「落實精準應變」以及「強化受體防護」三項新措施，其中強化受體防護指只要空氣品質指標達紅色警告，民眾可提早二到四小時獲得通知提醒，該措施十月起試辦。