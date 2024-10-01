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公費疫苗開打遇颱風 停班縣市延後

聯合報／ 記者沈能元／台北報導
衛福部疾管署原定開打流感及新冠疫苗逢中颱山陀兒來襲，疾管署發言人羅一鈞說，若依人事行政總處公布停班的縣市、鄉鎮市區會順延到恢復正常上班日再開始施打。圖／聯合報系資料照片
衛福部疾管署原定開打流感及新冠疫苗逢中颱山陀兒來襲，疾管署發言人羅一鈞說，若依人事行政總處公布停班的縣市、鄉鎮市區會順延到恢復正常上班日再開始施打。圖／聯合報系資料照片

衛福部疾管署今天起開打流感疫苗新冠疫苗，不過，山陀兒颱風襲台，不少縣市宣布停班停課。疾管署副署長羅一鈞表示，這次是史上第一次秋冬公費疫苗開打日遇上颱風假，受影響的縣市將取消疫苗接種站、暫停醫院接種服務，順延接種計畫，颱風過後再恢復接種作業。

羅一鈞表示，正常上班上課的縣市照常開打，如果部分鄉鎮市區停班停課，或是社區接種站、醫療院所因特殊情況而無法提供接種服務，將由各地方政府另行公布細節。

今年疾管署共訂購六四八萬劑四價流感疫苗，五家疫苗供應商分別為國光生技、賽諾菲、葛蘭來素史克、東洋及高端，皆為單劑型，其中國光及高端等兩家疫苗不可用於三歲以下幼兒。今年四價流感疫苗選中H3N2泰國株，與目前預期今年秋冬流行的H3N2病毒相吻合，具有不錯的預防效果。

新冠疫苗訂購五五○萬劑，莫德納mRNA疫苗，疫苗株為JN.1，依照年齡分為單劑型及多劑型，單劑型適用滿十二歲以上使用（每劑0.5mL），多劑型則適用滿六個月至十一歲（每劑0.25mL）。

羅一鈞說表示，之前XBB新冠疫苗已停止供應，總計二六○萬劑莫德納XBB疫苗必須銷毀，其中二二八萬劑陸續於八月底屆效，其餘卅二萬劑未屆效，也將一併銷毀。

台大兒童醫院小兒科主治醫師黃立民預估，今年秋冬眾多病毒齊發，而流感及新冠病毒不容小覷，因今年流感病毒株流行H3N2，特性為變異最快、殺傷力高，依照往年資料推估，疫情將較嚴重；再者，新冠疫情也將再起，因為之前打的XBB新冠疫苗保護效力大打折扣。

「如果不打的話，真的很可惜。」黃立民說，這次流感、新冠等兩支新疫苗均可有效預防病毒感染，建議民眾踴躍接種，可以同時施打。此外，颱風過後，氣溫下降，容易積水，登革熱、腸病毒、腺病毒、呼吸道融合病毒等疫情可能變得更嚴峻，國人應多加注意。

新冠疫苗 流感疫苗 流感病毒

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