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半日3波土石流 花蓮鐵公路又斷

聯合報／ 記者胡瑞玲李柏澔王思慧徐白櫻劉星君黃宣翰／連線報導

中颱山陀兒持續緩慢進逼台灣，外圍環流雨勢驚人，首當其衝的高雄、屏東、台東花蓮，昨天撤離四千多人；蘇花崇德至和仁路段多處土石流，八車十四人受困隧道內，北返至和仁管制站才脫困，花蓮鐵公路又再次中斷。

蘇花公路昨上半天發生三波土石流，搶通且疏散人車後，中午起預警封閉，公路局指出，台二線濱海公路、台七線北橫公路宜蘭路段、台七甲線中橫公路宜蘭支線、台八線中橫公路東段、台十一線東部濱海公路、台廿線南橫公路東段等六路段，也不排除預警性封閉，後續將視風雨情況做調整。

台鐵部分，自昨早起暫停和仁至崇德間所有列車；南迴線則從昨下午三時起停駛；海運部分，航港局統計共十三航線、五十六航次停航；空運部分，國內線取消廿九架次、延誤一架次。

台東昨風雨強勁，台九線太麻里三九二．五公里處晚間掉落巨石，一輛貨車撞上落石發生車禍，男駕駛一度受困，送醫急救。

另外，農業部農村發展及水土保持署針對台東縣、花蓮縣、屏東縣及高雄市，發布土石流黃色警戒四八○條，分布於四縣四十二鄉一八九村，其中大規模崩塌黃色警戒多達十五處，分布在四縣十二鄉十二村，提醒地方政府進行疏散避難勸告。

花蓮各鄉鎮市昨預防性撤離山區居民近二千人，秀林鄉撤離約一千四百人最多。高雄市撤離一六九○人，主要以那瑪夏、桃源、茂林三原鄉為主，包含強制撤離土石流黃色警戒區一千五百多人，與一一○名洗腎患者、孕婦。屏東山區撤離二八二人；台東撤離四三人。

交通部長陳世凱昨至台鐵及公路災害應變中心聽取簡報後表示，颱風路徑變化大，降雨量隨時都在變化，這次防災應變至少要有三至四天準備；他強調，要預警性封閉就封閉，早點因應、勸離民眾，確保不能有人受困。

台東 土石流 花蓮

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