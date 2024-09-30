行人交通安全設施條例將上路 陳金德：持續改善道安

台灣美容外科醫學會自成立以來，始終致力於推動專業醫術的創新與普及，同時重視醫師的專業與道德素養。9月28日在南港展覽館二館隆重舉辦的第二屆「成人之美」頒獎典禮，為醫學會成立三十周年注入非凡意義。本次活動不僅表彰因為醫美技術而重獲自信的患者，也感謝無私奉獻的醫師，並彰顯台灣在國際醫美領域的影響力，現場有來自世界各地的醫師代表四十多位，更加證明台灣醫療技術在國際上備受肯定。

2024-09-30 19:46