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行人交通安全設施條例將上路 陳金德：持續改善道安

中央社／ 台北30日電

行政院政務委員陳金德今天說，台灣行人地獄時有所聞，為讓地方政府能儘早投入改善，他在行政院內部會議建議行人交通安全設施條例提早到明天上路；上路後，他會持續督導相關部會，讓道安改善工作持續到位。

陳金德晚間透過臉書表示，台灣行人地獄時有所聞，行人交通安全設施條例涉及行人設施建設、改善、管理及考核，明定地方政府權責，並有課責機制，對行人交通安全措施的推動至關重要。

他說，為讓地方政府能儘早投入改善並有所依循，今年6月他在行政院內部會議建議條例施行日期應從明年1月1日提早到今年10月1日上路，且施行細則同步實施。

陳金德表示，過去這段時間，中央地方積極進行整備工作，包括赴地方政府辦理說明會、研擬中央推動計畫、訂定行人優先區設置標誌規定；地方也配合訂定改善計畫、調查行人步道環境、劃定行人友善區、協助規劃障礙物改善遷移，以及擬定12公尺以上道路人行道分年分期建設計畫。

陳金德說，上週在中央道安會報工作會議，他進一步指示各部會要配合提供年度計畫項目，納入推動計畫實施，他也請交通部盡速完善道路標誌、標線、號誌法規，以及研議建立交通安全檢核制度，以利易肇事路口改善，並完善道路交通工程。明天條例上路後，他會持續督導相關部會，讓道安改善工作持續到位。

行人地獄 陳金德

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