健康你我他／不想吃飽發呆 投入補教樹人

退休後過了兩年閒雲野鶴的生活，想去那兒就去那兒，想做什麼就做什麼，爬山涉水、蒔花植草、賞鳥觀海，逍遙自在。可是日子久了，開始覺得生活頓失重心，不想每天吃飽睡覺或發呆，所以決定重返職場，重新回到社交生活。

曾到連鎖速食餐廳應聘，主管評估我的動作太過優雅，不適合速戰速決的櫃台工作。去過幼兒園當助理人員，打掃環境、隨車接送、協助幼兒吃喝拉撒睡，後因老骨頭不堪折騰鎩羽而歸。想要體驗不同領域職涯經驗的雄心壯志，最後敗給已經衰退的體力，因此還是重操舊業，投入補教業作育英才。

雖然一樣執鞭教書，但處事觀念與當年狀況是大相逕庭。以前是糾結於成績分數，總想著要把鐵杵磨成針，所以師生間關係搞得很緊繃；現今已近花甲，我才清楚明白「成績不重要，態度才重要」道理，分數高低是一時的，心態能力是永久的，如今與家長溝通時，學業成績先擺一邊，品格和學習動機放中間。

所以，我不但教「書」，更重在教「人」，讓孩子學會解決問題的能力，擁有批判思考的能力，懂得反思自省的能力，這些能力會陪伴孩子一輩子，變得愈來愈好。自此，師生如知交，教與學相長，這是我步入人生下半場領悟所得的精髓，也是當了高年級實習生以後，時刻勉勵自己的人生座右銘。