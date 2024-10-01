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花蓮慈院中西醫合療 逆轉重難罕疾病

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導
慈濟大學學士後中醫學系教授林宜信(左二)與義守大學學士後中醫學系教授蔡金川(左一)頒發感謝狀給花蓮慈濟醫院長林欣榮(左三)、副院長何宗融，稱讚「這是全球中醫藥界歷史上的一刻」。圖／花蓮慈濟醫院提供
慈濟大學學士後中醫學系教授林宜信(左二)與義守大學學士後中醫學系教授蔡金川(左一)頒發感謝狀給花蓮慈濟醫院長林欣榮(左三)、副院長何宗融，稱讚「這是全球中醫藥界歷史上的一刻」。圖／花蓮慈濟醫院提供

第一屆全球中醫藥醫學會聯合會學術大會日前舉行，花蓮慈濟院長林欣榮與副院長何宗融於中醫內科論壇中，以「精準AI醫療—癌症、罕病、癌症的的最後希望，沒藥找藥醫」為題，分享花蓮慈院經驗，透過中西醫精準醫療團隊，以病人的DNA、RNA去尋求合適的中草藥，中西合併解決病人問題。

林欣榮表示，目前全球還沒有人以DNA、RNA去尋找精準的中草藥，這是慈濟醫療團隊目前正在推動的方向。自年初以來，到醫院尋求中西醫精準醫療的罕病病人愈來愈多，分析出疾病的性質，再從傳統中藥中尋找精準藥材，中西醫團隊合作，逆轉改善病人症狀。

林欣榮指出，慈濟研發團隊自中藥當歸萃取出小分子z-BP，技轉開發的惡性腦瘤新藥，在臨床實驗上已用於治療20例腦癌患者，當歸貼片植入大腦後，藥物會釋放進入腦組織殺死癌細胞，一個月後就發現腦瘤顯著縮小。來自中國南京的夏姓患者，在當地已無藥可醫，以恩慈療法到花蓮慈院接受這這項治療，存活超過49個月。

利用中西醫合療，花慈團隊逆轉巴金森病。林欣榮指出，來自香港的蔣姓病友治療前無法自行走路，必須要有人協助及使用輔具，經找出可針對病人PRKN基因缺損部分治療的中草藥甘草、兩面針（雙面刺）、當歸、銀杏，甜菊，與幹細胞療法、復健結合，這位病友的走路情況獲得大幅改善。

因TTN（Titin）基因突變引起罕見肌肉疾病的Jeremy，也是香港病友。39歲的他自8年起，一開始感到肌肉無力，呼吸困難，但症狀日漸嚴重，五年前必須靠呼吸器維生。今年3月Jeremy在花蓮慈院接受中西醫精準合療，結合針灸、中草藥、內生性幹細胞、脂肪幹細胞治療以及個人化復健，三周後脫離呼吸器時間從十秒進步到兩分鐘，且雙臂從無法用力到可高高舉起，握力也明顯增加。

何宗融指出，花蓮慈院中西醫合療不只在門診，在急診、在病房、在社區居家，都可會診中醫，幫助病人；在新冠肺炎疫情期間，以證嚴上人「萬物皆是藥，有病就一定有藥醫」的原理，秉持科學實證，進行中西醫合療研發，並發展淨斯本草系列。

中醫 團隊 花蓮

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