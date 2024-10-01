健康主題館／脹氣、喝奶就「拉」 4招辨別乳糖不耐症

● 一喝奶就「拉肚子」 乳糖不耐症嚴重困擾東方人

● 喝奶就拉不一定是乳糖不耐 恐是罹癌或蛋白過敏

剛上高中的小璇近期只要早上喝牛奶，上午第一節一下課立刻跑廁所，有時第一節上課時肚子就已經在絞痛，某次腹部嚴重脹氣，課堂間偷偷解氣舒緩，沒想到卻止不住閥門，內褲沾上些許糞便，嚇得她趕緊舉手到廁所清理，回家後跟媽媽訴苦，媽媽判斷她可能患有「乳糖不耐症」，自此戒喝牛奶，未料最近她喝到乳清蛋白時，腹絞痛症狀再次出現。

多數東方人 缺乏乳糖酶

多數的東方人都飽受「乳糖不耐症」所苦，新光醫院胃腸肝膽科主治醫師朱光恩表示，腸胃道消化乳糖時，需要「乳糖酶」將乳糖分解為葡萄糖以及半乳糖供人體吸收，但多數的東方人都缺乏乳糖酶，導致乳糖累積在體內，就會形成脹氣、腹瀉等症狀。有些人小時候具有乳糖酶，但隨年紀增長漸漸失去分解乳糖的能力，後天才出現乳糖不耐症。

朱光恩指出，乳糖不耐症並不是一種疾病，而是一種人體的缺陷引起的功能性症狀，所以臨床上並沒有乳糖不耐症的檢測機制與治療方式。對於因乳糖不耐症求診的民眾，大多建議盡可能減少食用乳製品，或是採購低乳糖牛乳或無乳糖牛乳，避免腹瀉症狀而影響日常生活。

調整喝奶方式 改善症狀

如果無法戒除牛奶或買到低乳糖或是無乳糖牛乳，則可以調整喝牛奶的方式，以改善脹氣、腹瀉症狀。朱光恩建議，乳糖不耐症患者在喝牛奶時，不要一次喝完，可以分批次慢慢喝，讓身體慢慢接觸乳糖，讓乳糖在體內累積速度變慢，同理食用乳製品時也是要慢慢吃或分批吃，或是將牛奶加熱，可破壞牛奶中的乳糖，降低人體攝取乳糖的量，達到改善症狀的效果。

朱光恩表示，腹瀉、脹氣這兩種乳糖不耐症的經典症狀，其實發生在各類疾病中，有時候民眾會自以為是乳糖不耐症，反而疏忽可能是疾病引起的腹瀉或脹氣。在胃腸肝膽科門診中，常見會有腹瀉、脹氣症狀的疾病就是「大腸癌」，其餘包括腸躁症、蛋白質過敏的患者等。

以小璇的狀況為例，屬於典型喝完牛奶就出現不舒服症狀，但牛奶中約有三成屬於酪蛋白、乳清蛋白則具有乳球蛋白，她的腹瀉症狀可能是對某一種酪蛋白或乳球蛋白過敏所導致，可透過抽血釐清是否為蛋白過敏的患者，不過她也可能同時是乳糖不耐症以及蛋白過敏者。

嚴重腹瀉 就醫釐清原因

朱光恩強調，當腹瀉症狀過於嚴重時，別輕易判斷自己就是乳糖不耐症，應盡速就醫，釐清導致腹瀉的原因，避免已經罹癌卻不自知。建議可觀察吃食物後的反應，初步辨別乳糖不耐症與其他疾病差異：

1 乳糖不耐症引起的腹瀉等症狀，往往發生在喝牛奶或接觸乳製品之後，一個小時內立即發生。

2 蛋白質過敏者的腹瀉等症狀，是發生在吃肉製品等高蛋白食品後。

3 腸躁症患者是只要吃完任何東西，就會因為腸道蠕動過快而腹瀉。

4 大腸癌患者是不管有沒有吃東西，一天腹瀉會超過10到15次，且腹瀉時糞便會伴隨血絲及如鼻涕般的黏液，合併體重快速下降。