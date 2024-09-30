山陀兒擾交通！華信花東航班取消 航空異動1次看

中颱山陀兒持續緩慢接近台灣，各地感受強風豪雨愈加明顯，台灣虎航明天峴港-高雄航班將提前起飛；立榮航空2航班提前起飛、4航班取消、4航線取消；華信航空台東至花蓮航班全天取消。

受到山陀兒颱風路徑及外圍環流影響，國籍航空基於飛行安全，明天航班出現異動。虎航明天 IT578 峴港-高雄提前至晚間7時起飛，實際航班起、降情形，將依天氣狀況調整。

立榮航空金門至台中B7-8966提前至下午2點50分起飛；澎湖至台中B7-8640提前至下午3點20分起飛。明天取消的航班包含台東航線全日取消；高雄航線中午12時後取消；嘉義、台南航線下午2點後取消；金門至台中B7-8962、台中往返澎湖B7-8651、B7-8652取消。其他航班維持正常營運。

華信航空台東、花蓮航班全天取消；高雄-澎湖航班下午1時以後取消；高雄-金門航班下午3時以後取消；台中-澎湖航班下午4時以後取消；松山出發航班下午5時以後取消。