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西北太平洋9月生成8個颱風 較平均值5.1個高

中央社／ 台北30日電
中央氣象署今天發布季長期天氣展望，預估未來一季台灣氣溫正常至偏暖為主，雨量10月為正常至偏多，11、12月正常至偏少；9月西北太平洋8個颱風生成，多於氣候平均值的5.1個。示意圖／聯合報系資料照
中央氣象署今天發布季長期天氣展望，預估未來一季台灣氣溫正常至偏暖為主，雨量10月為正常至偏多，11、12月正常至偏少；9月西北太平洋8個颱風生成，多於氣候平均值的5.1個。示意圖／聯合報系資料照

中央氣象署今天發布季長期天氣展望，預估未來一季台灣氣溫正常至偏暖為主，雨量10月為正常至偏多，11、12月正常至偏少；9月西北太平洋8個颱風生成，多於氣候平均值的5.1個。

氣象署今天於「報氣候 - 中央氣象署」臉書說明，根據目前全球海溫和大氣環流監測資料，熱帶太平洋海溫呈現西暖東冷的型態，預測反聖嬰有機會於冬季發展，在此海溫配置下，台灣附近在秋季較易出現偏暖及多雨的趨勢。

氣象署昨天發布颱風山陀兒海上颱風警報，今天凌晨2時30分發布山陀兒陸上颱風警報，這2天受到颱風外圍環流影響，東半部及恆春半島有局部大雨或豪雨；預估明天、10月2日會是影響台灣最顯著的期間。

氣象署進一步說明，10月初受到颱風山陀兒及其外圍環流影響，全台有雨，北部、南部及東半部有大雨或豪雨發生機率；11月屬東北季風型天氣，預測台灣位在偏乾環境，12月大陸冷高壓逐漸發展，降雨皆以正常偏少的機率較高。

回顧今年9月，主要受到低壓帶及颱風外圍環流帶來水氣影響，全台各地皆有降雨，環境不穩定也造成午後各地有常有局部雷陣雨、大雨或豪雨發生；其中，20日至22日受到南方雲系及熱帶性低氣壓外圍環流及低壓帶影響，為9月降雨最顯著時段，北部及西南部局部地區累積雨量達大豪雨等級。

氣象署也提到，今年9月西北太平洋有8個颱風生成，多於氣候平均值的5.1個；10月至12月北太平洋西部海域仍有颱風生成的機會，平均10月和11月分別有3.5個和2.2個颱風形成，12月仍有1.0個颱風形成。

氣象署 豪雨 颱風

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