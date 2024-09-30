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青農經營準備金開始申請 新增發放第3年

中央社／ 台北30日電

農業部說，今天起到10月15日止，開放申請「113年下半年青年農民農業經營準備金」，這次新增給予第3年準備金，符合資格者前2年最多領新台幣36萬或72萬元，第3年最高12萬元。

農業部農民輔導司副司長陳怡任告訴中央社記者，這次申請新增第3年也發給準備金，是考量新進青年農民從農初期不容易，要經營到穩定、獲利需要一段時間；目前適用新增第3年也發給準備金的對象，為「申請領第1年者」以及「已領完第1年、要領第2年者」。

陳怡任說明，不論是原本可領2年，或是現在新增為3年，每一年要領到準備金，都必須符合當年度的要求，像是第1年要求必須有一定面積的經營之實；第2年要升級取得產銷履歷等資格、加入青農聯誼會或漁青聯誼會；新增的第3年，則必須再升級取得有機驗證等。並不是一經申請通過，就能領原本的2年、新制的3年。

農民輔導司提醒，此方案採線上申請，可至農業部農業經營準備金線上申辦整合系統辦理，也可使用諮詢專線02-2366-0812轉454洽詢。

農民輔導司說明，「青年農民農業經營準備金」方案從民國109年下半年推動迄今，搭配農業部希望從106年起10年內培育出3萬名新農民的目標執行，為鼓勵青年從農的措施之一；截至今年8月，綜合各項措施推動下，已培育2萬2518名新農民。

申請此方案的條件為年齡18歲到45歲從農未滿2年的新進農民，申請並經審查符合資格條件後，前2年將給予最高合計36萬或72萬元農業經營準備金，也就是說，按月給付1.5萬或3萬元；第3年給予最高12萬元，每月給1萬元。

農業部統計，從109年至113年上半年的申請案件，經書面資格審查與實地訪視，符合資格者已按月給付農業經營準備金，目前已有733名新進農民納入輔導。

農業部 農民 青年

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