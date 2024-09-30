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孩子長不高該轉骨嗎？ 中醫師解析孩童長高關鍵

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
圖為藝人宋芸樺2017年化身護理師姐姐幫小朋友量身高體重。本報資料照，記者王昭月攝影
圖為藝人宋芸樺2017年化身護理師姐姐幫小朋友量身高體重。本報資料照，記者王昭月攝影

市面上隨處可見標榜「長高」、「轉骨」等產品，也常有家長因孩子身高焦急求診，中醫師解析，身體發育受遺傳、營養、運動、作息及壓力等因素影響，生長曲線有逐步上升就毋須過度擔心，可按摩足三里、內關及湧泉等穴位，有益幫助生長。

南投醫院中醫科醫師賴卉蓮指出，中醫認為「腎為先天之本，腎主骨，主生長發育」、「脾胃為後天之本，為氣血生化之源」，通常進入青春期後，會逐漸出現第二性徵，當第二性徵出現後便是轉骨的黃金期。

而生長發育階段與脾胃機能、腎氣充足與否息息相關，在此階段孩子對於鈣質、蛋白質、熱量等需求大幅增加，若先天稟賦不足加上脾胃虛弱，導致攝取的營養無法充分利用吸收，就可能導致生長幅度不夠理想。

賴卉蓮說，中醫在調理兒童生長發育，會補腎健脾為主，加上補益氣血的藥材作為「轉骨方」，幫助轉骨期生長發育。而轉骨方不單是幫助長高，也能調理青春期後賀爾蒙改變，造成身心失調、青春痘、堆積脂肪、課業壓力、經期不適等。

但比起市面上販售的轉骨方，她更建議家長帶孩子找合格中醫師諮詢調理，為孩子制定「專屬轉骨方」。除了服用中藥外，營養攝取、適度運動及作息調理也是很重要的。飲食上需要多補充鈣質及蛋白質、維生素D，少吃高糖、高油脂食品。

她也提醒，運動上建議以彈跳運動為主，如跳繩、籃球、羽球、排球等。充足的睡眠也很重要，生長激素於深夜11點到2點會藉由熟睡分泌至最大值，建議孩子於10點前就寢增加生長激素分泌讓成長更快速。

此外，也可按摩小腿外側、膝下四橫指、脛骨外緣處的「足三里」，在手臂內側、腕橫紋上三吋、兩筋之間的「內關」，以及位於足底中心的「湧泉」等穴位，有調理脾胃機能、舒緩情緒，對生長有幫助。

中醫 運動 醫師

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