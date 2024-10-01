10/5-10/6女神降臨！義大利+臺灣雙編舞，「翃舞製作」打造家鄉神話艷烈雙舞作

以希臘神話裡的寧芙女神為核心，打造風格艷烈的《神話Mitici》。 圖／翃舞製作 提供

10月5、6日，東西方女神傳說將在臺北表演藝術中心同台！耗時一年編排的翃舞製作國際1+1雙舞作《神話Mitici》x《天穿Glanced Crack》，邀請兩位在世界冉冉上升的新銳編舞家──義大利編舞家Giovanni Insaudo與臺灣編舞家賴翃中，以各自家鄉神話為靈感來源，各自編創一個作品。

《神話Mitici》劇裡，藏著我們每個人的故事。 圖／翃舞製作 提供

Giovanni來自滿佈古希臘神殿遺跡的西西里島，以希臘神話裡的寧芙女神為核心，打造風格艷烈的《神話Mitici》，以自身角度重新詮釋在幾個世紀前就進入家鄉的希臘神話。Giovanni Insaudo：「完美的神也會羨慕人類的真誠與不完美吧？這次，就讓神為人起舞，感謝幾世紀以來未曾感謝過的人類的供奉。」這位未來兩年檔期已被歐洲各國劇院預約一空的炙手可熱編舞家，透過舞蹈愛恨分明的翻轉人神關係。

來自屏東客家家庭的賴翃中，從小常聽媽媽說：「正月二十是天穿日，要放下工作。為了感念女媧補天，以前的祖先那天不會耕田、不會織布，讓天地休養生息，避免鋤頭或針線把天地弄出破洞或裂痕。」但賴翃中也想起，說著休息二字的媽媽，其實更常以客語說出很能表達硬頸精神的一句話。大意是：即使辛苦，也什麼都做吧！做著做著、都會好的。

堅毅婉約的客家傳說則被化為《天穿》舞劇。 圖／翃舞製作 提供

賴翃中從神話與人言裡感受到天地與人生的裂痕，再以水墨如裂痕蜿蜒的書法藝術「屋漏痕」為美學靈感，編創《天穿Glanced Crack》，叛逆又溫柔的向從前探問：為什麼人要一直硬頸一直拼？族群的人生觀如何形成與傳承？萬物因裂痕而不完美，因裂痕而需要疲憊拚搏，也因裂痕得到生機，在拚搏與修復間該如何平衡？

兩位編舞家一東一西、風格迥異的雙舞作，此次都由翃舞製作共十位舞者精彩演繹，已多次登上世界舞台的舞者們，以專業應對跨國合作，在《神話Mitici》裸露上身演出，從眼神到姿態化身為希臘諸神；在《天穿Glanced Crack》則立刻轉換，舞出面對人生裂縫的複雜心境。

《神話Mitici》舞者們裸露上身演出，從眼神到姿態化身為希臘諸神。 圖／翃舞製作 提供

10月5日（六）14:30與19:30，10月6日（日）14:30，在臺北表演藝術中心藍盒子劇場觀看精彩雙舞作，雙人購票85折，購票請洽Opentix系統：https://reurl.cc/2jrpEr，或搜尋關鍵字：天穿、翃舞製作、雙舞作。