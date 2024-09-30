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花蓮慈濟醫院推中西醫合療 精準找中草藥醫癌症、罕病

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
慈濟大學學士後中醫學系教授林宜信（左二）與義守大學學士後中醫學系教授蔡金川（左一）頒發感謝狀給花蓮慈濟醫院長林欣榮（左三）、副院長何宗融，稱讚「這是全球中醫藥界歷史上的一刻」。圖／花蓮慈濟醫院提供
慈濟大學學士後中醫學系教授林宜信（左二）與義守大學學士後中醫學系教授蔡金川（左一）頒發感謝狀給花蓮慈濟醫院長林欣榮（左三）、副院長何宗融，稱讚「這是全球中醫藥界歷史上的一刻」。圖／花蓮慈濟醫院提供

全球中醫藥醫學會聯合會於9月28、29日，舉辦第一屆全球中醫藥學術大會，花蓮慈濟醫院長林欣榮、副院長何宗融，以惡性腦瘤、巴金森病、罕見肌肉疾病等為例，分享中西醫醫療團隊首創，以病人的DNA、RNA找中草藥與治療成果，被譽為「全球中醫藥界歷史上的一刻」。

全球中醫藥學術大會，有來自中國大陸及港澳、日本、韓國、東南亞、加拿大、美國、巴西、歐洲的中醫藥專家學者，與台灣中醫界交流。

林欣榮與何宗融在昨天的中醫內科論壇中，以「精準AI醫療—癌症、罕病、癌症的的最後希望，沒藥找藥醫」為題，分享醫院的特色與發展。由慈濟大學學士後中醫學系林宜信教授、義守大學學士後中醫學系蔡金川教授擔任主持人。

何宗融表示，花蓮慈院中西醫合療全方位化，在新冠肺炎疫情期間，以「萬物皆是藥，有病就一定有藥醫」的原理，秉持科學實證，開啟中西醫合療研發及淨斯本草系列成果，在中醫門診之外，急診、病房、社區居家，都可會診中醫，幫助病人。

林欣榮表示，全世界還沒有人會用DNA、RNA去找精準的中草藥，這就是慈濟醫療團隊目前正在推動的治療方式。自年初以來，到醫院尋求中西醫精準醫療的罕病病人愈來愈多，分析出疾病的性質，再從傳統中藥中尋找精準藥材，中西醫團隊合作，逆轉改善病人症狀。

林欣榮指出，慈濟創新研發團隊自中藥當歸萃取出小分子「z-BP」，技轉開發惡性腦瘤新藥，在臨床實驗上治療20例腦癌患者，當歸貼片植入大腦後，藥物會釋放殺死癌細胞，1個月後就發現腦瘤顯著縮小。

在中西醫合療上，團隊成功逆轉巴金森病，林欣榮說，來自香港的蔣姓病友無法自行走路，必須要有人協助及使用輔具才能夠行走。經找出針對病人基因缺損治療的中草藥，與幹細胞療法、復健結合，病友的走路情況獲得大幅改善。

花蓮慈濟醫院院長林欣榮（左）、副院長何宗融（右）在第一屆全球中醫藥學術大會中，分享中西醫精準醫療團隊首創以病人的DNA、RNA找中草藥與治療成果。圖／花蓮慈濟醫院提供
花蓮慈濟醫院院長林欣榮（左）、副院長何宗融（右）在第一屆全球中醫藥學術大會中，分享中西醫精準醫療團隊首創以病人的DNA、RNA找中草藥與治療成果。圖／花蓮慈濟醫院提供

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