性平三法上路半年 肢體騷擾最多、私人住所上榜

性平三法上路滿半年，根據衛福部統計，期間申訴案件逾9成為女性，行為樣態以「肢體騷擾」最多，最常在公共場所發生，值得關注的是，私人住所也上榜，顯示性騷擾無所不在。

性騷擾防治法、性別平等工作法、性別平等教育法完成修正，今年3月8日起全面施行至今已半年，衛生福利部今天舉行記者會說明性騷擾防治法全面施行情形。

保護服務司長張秀鴛說，1至6月申訴案件數為1710件，與去年同期1746件持平，性平三法上路後，申訴並無暴增或暴減。

經各直轄市、縣市主管機關審議1213件申訴案件，其中性騷擾成立案件669件，在整體申訴案件占55%，269件不成立，占22.2%。張秀鴛解釋，不成案主因為證據力不足，如在公共場合毛手毛腳，但現場沒有留下人證、物證或事證，監視器畫面沒有發現不當行為等。

進一步分析上半年的性騷擾申訴案件被害人性別、行為樣態等，其中女性被害人居多，占整體90.5%，8.5%是男性，如跨性別者等其他族群只有1%；遭申述不當行為樣態前3名，分別是肢體騷擾、傳送色情圖片或偷窺偷拍，以及言語騷擾。

性騷擾申訴案發生地點，最多的是發生在公共場所，占47.7%，交友軟體或LINE聊天室等數位媒體次之，再者是大眾運輸工具，值得關注的是，私人住所也榜上有名，占12.1%。張秀鴛提醒，性騷擾事件成立與否，不論行為人有沒有犯意、是不是故意。

張秀鴛說，性騷擾是審認客觀的人證、事證、物證，以及被害人於事發時感到不舒服、被冒犯等主觀感受是重要的判斷標準，尤其是每個人的身體界線不相同，很難用一致標準來判斷，民眾應尊重他人的界線，注意與別人互動的分寸，避免在不知不覺中成為加害人。

張秀鴛表示，性騷擾防治沒有人是局外人，每個人都可以成為友善第三人，如在百貨公司或搭乘捷運、公車，發現有人拿手機拍攝被害人裙底隱私，鼓勵介入，阻擋拍攝，主動關懷被害人、提醒被害人偷拍行徑可申訴處理等，共同營造性騷擾零容忍的環境。