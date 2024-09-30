PM2.5空品標準擬加嚴至亞洲最嚴 環團批「過於落後」

環境部今天修正發布「空氣品質標準」草案，其中細懸浮微粒（PM2.5）年平均值標準由15微克每立方米（µg/m3）加嚴至12 µg/m3，該標準為目前亞洲最嚴。本次亦同步加嚴懸浮微粒（PM10）、臭氧（O3）、二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳（CO）等汙染物濃度標準。環團人士表示，這樣的標準已經落後美國10多年，沒有健康空氣就沒有健康台灣。

環境部長彭啓明今天表示，本次空氣品質標準是依循世界衛生組織（WHO）指引，務實加嚴各項空氣汙染物標準，尤其PM2.5已被廣泛證實與心血管及呼吸道疾病息息相關，因此本次標準的加嚴是根據國家衛生研究院最新本土健康研究結果，包含PM2.5年平均值由15 µg/m3下修至12 µg/m3，日平均值由35 μg/m3下修為30 μg/m3，嚴於亞洲鄰近國家及美國標準，而PM10也同步再下修，預期搭配第二期及第三期空氣汙染防制方案的推展，本次修正的空氣品質標準達標年為2030年。

彭啓明指出，針對各界期盼再加嚴各項汙染物標準，例如PM2.5年平均值加嚴至10 μg/m3以下，環境部也於本次修正標準時，綜合評估未來推動空氣汙染防制方案及淨零路徑各項策略對減碳減汙共利效應，提出中期及長期的空氣品質改善目標，逐步朝向世界衛生組織的最終建議值邁進，即年平均值5 μg/m3，日均值15 μg/m3。

然而今年7月底許多民間團體認為，本次修正內容過於寬鬆，PM2.5年平均值標準應從12 µg/m3加嚴為9 µg/m3，24小時值標準應從35 µg/m3加嚴為25 µg/m3，本次修正仍未呼應民團的呼籲。

台灣健康空氣行動聯盟創會理事長葉光芃指出，美國在2012年就從15 µg/m3加嚴到12 µg/m3，2016年以後川普當選後對空汙和氣候議題毫不在意，因此這段時間美國的標準陷入停滯，如今美國又加嚴到9 µg/m3，台灣現在才訂定美國10幾年前的12 µg/m3，連歐盟在幾年前都立法通過要加嚴到10 µg/m3，台灣如今PM2.5年平均值標準12 µg/m3和日均值30 μg/m3的標準真的「非常落後」。

葉光芃說，沒有健康空氣怎麼會有健康台灣？民進黨全面執政這麼久了，什麼資料也都有了，以前法律人當總統不懂健康，現在是醫生當總統了，為何還不敢加嚴？