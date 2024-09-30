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超過80%的韌帶斷裂無法正常工作...自體血小板增生治療 揮別慢性疼痛

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉基骨科醫師吳政誼表示，自體血小板增生治療，是以患者自身血液中的血小板來促進組織修復的醫療技術。圖／嘉義基督教醫院提供
嘉基骨科醫師吳政誼表示，自體血小板增生治療，是以患者自身血液中的血小板來促進組織修復的醫療技術。圖／嘉義基督教醫院提供

有名骨科醫師多年前因打網球不甚造成手肘韌帶受損，超過80%的斷裂無法正常工作，嘗試多種療法，效果微乎其微，在完成3次自體血小板增生治療（PRP）療程後，韌帶逐漸修復也恢復功能，手術工作不再卡卡，並重拾網球運動。嘉義基督教醫院骨科醫師吳政誼表示，自體血小板增生治療，是以患者自身血液中的血小板來促進組織修復的醫療技術。

嘉基骨科醫師吳政誼說，慢性疼痛可能來自多種病因，例如頸腰椎的神經壓迫或小面關節不穩定滑脫，導致長期的背部疼痛或下肢麻木感。許多患者因五十肩而須忍受著肩膀活動受限的痛苦，他們發現日常動作變得困難，甚至無法舉起手臂。還有一些人因髖部或膝部的退化性關節炎，每天早晨醒來都感到腿部僵硬和疼痛，隨著時間推移，能夠走路的距離越來越短，髖部的磨損和發炎也越發嚴重，最終影響正常行動及工作。

吳政誼說，超音波導引自體血小板增生治療（PRP，Platelet-Rich Plasma Therapy）是以患者自身血液中的血小板來促進組織修復的醫療技術，多應用於運動傷害、關節疼痛，使用超音波技術來精確定位需要治療的目標區域，透過螢幕觀察合併同時病人動態檢測，減少對周圍組織的影響，提升安全及有效性。相較傳統的注射治療，由於使用自身血液，減少了過敏反應與感染風險，加上血小板含有多種生長因子，能夠促進細胞增生、組織修復與再生能力，有助於治療膝關節炎、肩膀疼痛、肌腱損傷、運動傷害等。透過超音波影像導引，精準注射到神經旁、筋膜間、肌腱、韌帶等軟組織，促進人體修復的注射技術。

吳政誼指出，因頸腰椎的神經壓迫、肩膀的五十肩、髖部或膝部的退化性關節炎引起的慢性疼痛，在導入超音波導引技術治療前，先透過影像中顯示與正常組織結構不同的變異，經超音波導引準確地找到病人痛因的部位，運用乾針和葡萄糖水來確認疼痛點後，PRP注射才能發揮其最大的治療效果。

超音波導引自體血小板增生治療是一種有效的非手術療法，這項技術近年來越來越受到重視，在許多臨床實踐中獲得應用。為患者提供一種安全且具有潛力的治療選擇，若需進一步瞭解或考慮治療，建議諮詢專業醫療人員。

嘉義基督教醫院骨科醫師吳政誼為患者診療。圖／嘉義基督教醫院提供
嘉義基督教醫院骨科醫師吳政誼為患者診療。圖／嘉義基督教醫院提供

患者 運動傷害

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