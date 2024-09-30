醬油傳產四代成功轉型！百年「丸莊醬油」跨足餐飲業　開創醬料藍海市場

自雲林西螺起家，擁有百年歷史的醬油品牌「丸莊醬油」，一直以高品質的形象深植人心，近年丸莊醬油更透過靈活的經營策略，在後疫情時代持續成長，交出亮眼的成績單。

隨著疫情結束，許多醬油品牌因消費者居家自煮次數降低，連帶業績下滑，但是丸莊醬油每年業績仍有5～10%的成長，甚至產品更為豐富。身為品牌第四代經營者的莊偉中透露，歷經疫情期間的居家自煮需求之後，許多消費者逐漸改變消費觀念，更重視食材的品質性；購買醬油時，也會重視純釀、薄鹽、手工等關鍵差異。

丸莊以消費者的需求為出發點，除了持續供應30餘款不同種類的醬油之外，還積極開發具有功能性、複方型醬油，陸續推出「昆布香菇醬油」、「柴魚和風露」、「壽喜燒醬油」等不同新品，每款新品均遵循成份天然、無添加的品牌理念，為消費者帶來更多元的選擇，同時也能在後疫情時代接軌市場。丸莊還以醬油為基礎，打造融合醬油、豬油與油蔥的創意新品「豬油拌飯組」，讓現代人可以輕鬆享受復古的好滋味，同樣成為市場的特色亮點，更讓醬油從「調味品」拓展成「調理包」。

不單積極布局零售市場，丸莊醬油同步深耕餐飲業者，提供客製化的服務。莊偉中表示，丸莊在雲林設有專業的研發部門，當許多餐廳面臨「缺工」的情況時，丸莊可以針對品牌需求進行醬汁研發、客製化調配，方便連鎖餐飲體系能夠快速、便利使用，並且維持連鎖分店間的一貫品質。透過丸莊的專業服務，可為餐飲業者大幅省下自行調配醬汁的廚房人力與研發成本，因此獲得許多品牌青睞。

莊偉中透露，目前全台多個知名連鎖餐飲品牌為丸莊的合作夥伴，類型囊括火鍋店的沾醬、燒肉店的烤肉醬、麵食店的餃子沾醬、便當店的滷汁，甚至在年銷約30萬盒的全家便利商店涼麵醬料包中，都能看到丸莊醬油的身影。餐飲企業合作的穩定成長，也為丸莊醬油的佳績打下良好基礎。

除了經營家族事業外，莊偉中也不斷思考「如何將優質的醬油，實際運用在餐飲？」因此他近年投身開設鰻魚飯餐廳「小倉屋」，以及主打烏龍麵的「切麥狐狸 烏龍麵專賣」。莊偉中認為「好的醬料是料理的靈魂」，攜手日本料理職人設立餐廳的出發點，就是想讓消費者能夠親身感受使用優質醬油製成的料理，所以不論是鰻魚飯的醬汁，或是烏龍麵的靈魂湯底，都少不了丸莊醬油。不僅如此，明年還預計將開設全新的餐飲品牌，帶來不同的餐飲體驗。