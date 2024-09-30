肢體性騷擾仍多 衛福部提醒兩性互動

「性騷擾是『被害人』覺得不舒服，不要因自以為幽默就冒犯別人！」衛福部保護司司長張秀鴛30日於記者會提醒，性騷擾行為樣態以「肢體騷擾」為大宗，民眾在日常生活中應尊重他人的界線，避免成為性騷擾加害人；若受到性騷擾，可向行為人所屬機關申訴，若不確定是誰，可至警局報案。

需尊重身體界線

衛福部調查顯示，截至本年6月，性騷擾成立案件669件，被害人並有90.5%為女性。行為樣態以「肢體騷擾」為大宗，占42.5%、其次為「傳送色情圖片或偷窺偷拍」，占26.9%、「言語騷擾」占19.3%。發生地點則以「公共場所」47.7%為主、其次為「數位媒體」占19%、「大眾運輸工具」占16.1%、「私人住所」占12.1%。

「未經對方同意隨意勾肩搭背，或在Line群組傳與性有關照片等行為，恐已讓他人感到不舒服！」張秀鴛指出，性騷擾事件成立與否，不論行為人有沒有犯意、是否故意，而是審認客觀之人證、事證與物證，以及被害人於事發時是否感到不舒服、被冒犯等主觀感受為判斷依據，每個人的身體界線並不相同，很難用一致標準來判斷。

她呼籲說，民眾日常生活互動中，應尊重他人的界線，並注意與他人互動的分寸，避免在不知不覺中成為性騷擾加害人。

需落實防治性騷擾

去年5月開始#MeToo事件陸續爆發，導致政府修正《性平三法》，並於今年3月8日起全面施行，衛福部提醒，各公共場所主人除平日應落實員工性騷擾防治教育訓練、設立申訴管道及訂定性騷擾防治措施且公開揭示外，於性騷擾事件發生時應協助被害人申訴及保全證據、協助通知警察機關到場處理。

另外，民眾可透過主動介入、關懷被害人，打斷性騷擾情境或轉移焦點等方式，共同維護性騷擾零容忍的環境；若遭遇性騷擾事件時，可向行為人所屬政府機關、部隊、學校提出申訴；倘行為人為最高負責人時，可向其所屬單位之直轄市、縣(市)主管機關申訴；行為人非上述人員或身分不明，則向事件發生地警察局提出申訴。

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