摘下面具的你，會是怎麼樣？《小丑：雙重瘋狂》 與女神卡卡展開危險又扭曲的戀情

2019年，由瓦昆菲尼克斯（Joaquin Phoenix）所主演的《小丑》（Joker）正式上映，這部電影當時受到了空前的迴響，不僅全球票房寫下了10.8億美元的瘋狂成績，在奧斯卡上最終也抱回了最佳男主角獎座，那令人讚歎、驚豔的演技，完全把小丑歇斯底里又瘋癲的個性發揮得淋漓盡致，非常扣人心弦。

當時，導演兼編劇的陶德菲利普斯（Todd Phillips）選擇不與過往的DC電影宇宙串聯，反而以完全獨立的世界觀，去勾勒高譚市中積怨已久的陋習，它宏觀、壯麗，卻又從各種微妙的細節中，反思和映照現代社會的弊病。

瓦昆菲尼克斯再將小丑的人性發揮到極致。Warner Bros.

《小丑》是部非常完美的作品，它精湛到近乎無懈可擊，且從各方面都喚起人性底層劣根性的醍醐灌頂，加上劇本、剪接、敘事、音效、攝影等毫無破綻的安排，電影顛覆了反派舊有的窠臼和框架，讓觀眾不僅能深感同情，也能以最有同理心的設身處地，點燃一絲絲的希望。

如今，睽違5年，該片的續集《小丑：雙重瘋狂》（Joker: Folie à deux）終於即將和觀眾見面，除了瓦昆菲尼克斯飾演的小丑之外，由女神卡卡（Lady Gaga）飾演的「小丑女」哈莉奎茵之加入，更讓故事更加狂妄。

《小丑：雙重瘋狂》打造更狂妄的內心掙扎

女神卡卡和瓦昆菲尼克斯有非常多精彩的對手戲。Warner Bros.

《小丑：雙重瘋狂》再度由陶德菲利普斯執導、編劇。劇情延續前作，描述小丑被捕入獄後，開始接受心理治療，他在精神病院中遇到崇拜他的「病人」哈莉奎茵，兩人也在相識的途中，發展一場極度危險又扭曲的浪漫戀情。在亞瑟與他的雙重身份掙扎時，他不但邂逅了真愛，還發現了一直存在於內心深處的音樂。

陶德菲利普斯透露，其實在2018年開始拍攝《小丑》的時候，從來沒有想過這部電影會在全球各地引起廣大的迴響。「我和瓦昆菲尼克斯曾經談過拍攝續集的可能性，但卻沒有認真地看待這件事，這一切一直到我們看到觀眾對亞瑟的故事產生這麼強烈的反應之後，就完全改變。」

「但如果我們真的要拍攝續集，我們知道我們必須發揮更大的創意，全力以赴把這部續集電影拍得更令人驚艷，我們希望創作出跟小丑本人一樣狂妄瘋癲和無畏無懼的作品。」

《小丑：雙重瘋狂》探討了小丑和小丑女的內心。Warner Bros.

陶德菲利普斯說，他和編劇史考特席佛一起編寫了劇本，進一步探討身分認同的概念。亞瑟佛萊克究竟是誰？而他內心深處一直存在的音樂，又來自何處？

在這個世界上，人多少都是帶著面具生活

《小丑：雙重瘋狂》是一個關於身分認同的故事。Warner Bros.

基本上來說，《小丑：雙重瘋狂》是一個關於身分認同的故事，這更是關於亞瑟佛萊克和小丑到底是誰的故事，至少是透過他自己的視角來看。而且，這更是關於接受真正的自我，以及真正的身分認同到底代表了什麼，是他到最後必須進行的反思。

這部電影對小丑本人來說，其實比他在第一部電影中具有更多的希望，但奇怪的是，第一部電影和這部續集電影有著非常類似的主題，都是關於表面上的亞瑟和他的真正的自我之間的掙扎與拉扯，一場瘋狂尋求自我身份認同的渴望和慰藉。

關鍵在於，每個人或許在自己的人生中多少都是戴著面具生活，而當你摘下面具，做真正的自己時會發生什麼事？以亞瑟的例子來說，當他一直戴上面具生活，讓一切都變得更混亂，這反而才能讓他的真實自我展現出來。

《小丑：雙重瘋狂》幕後花絮，片中有多場精彩的審判。Warner Bros.

陶德菲利普斯說，「我們在電影的一開始就看到亞瑟現在的處境，他被關在阿卡漢精神病院，很顯然被大量的藥物控制他的行動。我們希望能讓觀眾感受到他與現實世界完全脫節的狀態，直到他遇見哈莉奎茵之後，才再次和現實世界有所連結。」

《小丑：雙重瘋狂》的深刻片名寓意

《小丑：雙重瘋狂》片名的寓意其實是來自一個醫學名詞。Warner Bros.

《小丑：雙重瘋狂》的原文片名副標為「Folie à deux」，這個詞來自於法語，是指醫學名詞「二聯性精神病」，可以理解成「兩人共享的瘋狂」。它形容一個有精神病症狀的人，將妄想的信念傳送到他人心底，而同樣的症狀可傳達至3人、4人，甚至更多。

醫學上，當有關的兩個或以上的個人生活在一起時，可能會因為對社會隔離或自我關閉，與其他人交往互動很少，接著互相產生精神層面的妄想或分裂，這種綜合症的診斷並不少見。

因此，電影將瓦昆菲尼克斯和女神卡卡所飾演的角色，營造為兩個在社會底層邊緣掙扎的無奈，他們彼此的精神狀態在最極端的時刻下遇上了對方，接著相互影響、羈絆，構成一種超乎想像的瘋狂。

用音樂交織小丑內心世界的瘋狂與著魔

《小丑：雙重瘋狂》的核心，是透過音樂來交織而成他想像中的世界，像是首集中在樓梯上狂舞、在浴室中舞蹈的狀態，他某一部分的內心完全是由音樂形塑的。

陶德菲利普斯就說，「我們真的很努力想要避免拍攝那種電影中的角色突然就唱起歌來的戲份，所以總是會給他們開口唱歌的合理原因，因為他們總是會按照劇情的發展，在電影中自然而然地開始唱歌。」

為了真正傳達演員們在歌曲上詮釋時的真情流露，《小丑：雙重瘋狂》刻意不在演員表演之前先在錄音室裡錄製電影中的歌曲，而是真正在拍攝時，就讓演員在表演的現場高聲歌唱。

女神卡卡的表演非常瘋狂而且超乎想像。Warner Bros.

這對女神卡卡來說，這當然不是問題，因為她本身就是非常專業的歌手，而瓦昆菲尼克斯更驚人的是，他也徹底的辦到了，他完全把發自內心的歌聲發揮的淋漓盡致。

《小丑：雙重瘋狂》是個喜歡《小丑》的觀眾，都能非常讚歎又驚豔的電影，這個角色代表了更瘋狂的角色魅力，狂妄的態度和瘋癲的氣息都讓人屏息。

當續集出現了愛情元素以後，他的內心似乎找到了一絲希望和光芒，電影更深入剖析亞瑟這個角色，並且到最後，也把他的人格和精神狀況徹底呈現出來，十分扣人心弦。

（本文出自2024.09.27《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）