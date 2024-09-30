新北校園命案宣判 衛福部盼加強法治情感教育

新北校園命案今天宣判，行凶少年與少女依共同犯殺人罪各判9年與8年徒刑。衛福部保護司長張秀鴛遺憾家庭、學校、社會教育未到位，「不要放棄孩子」，盼未來持續加強法治與情感教育。

去年12月25日中午，少年及少女在新北市某國中對被害學生割頸等，導致被害學生死亡；新北地檢署今年5月起訴少年與少女後，全案交由新北地院少年法庭審理。少年法庭審理認定少年與少女共同犯殺人罪，行凶少年與少女未滿18歲得減刑，判處少年9年徒刑、少女8年徒刑。

張秀鴛今天下午出席衛福部記者會後接受媒體訪問，被問到新北校園命案宣判結果，她說，對於死去學生的遭遇感到非常難過，行凶少年與少女的家庭多半需要社會、政府提供更多協助，家庭、社會與學校對兒少教育工作需加緊落實，「確實還是有漏接的地方。」

張秀鴛表示，站在兒少發展主管機關立場，非常遺憾，孩子們都有很多可能性和發展，因為家庭、社會、學校教育功能沒有到位，出現偏差觀念，面臨了8年至9年刑期，未來更需要社會福利單位等相關單位介入，提供法治教育與情感教育等，「我們不要放棄孩子」。