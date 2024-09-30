山陀兒颱風侵台 原民會帛琉訪問團提早返台

原民會主委曾智勇Ljaucu·Zingrur擔任總統特使，於26日率特使團及地方原住民族行政首長考察團抵達帛琉，代表我國慶賀太平洋友邦帛琉共和國獨立30周年紀念及台帛兩國建交25周年，參與國慶系列活動及第31屆帛琉全國女性會議。因山陀兒颱風侵台影響，原民會帛琉訪問團決定提早返台。

原民會表示，曾智勇在帛琉依規劃進行各項會議及拜會行程，也同時高度關注山陀兒颱風的動態，與團員召開數次應變會議，就颱風動態與原鄉防災情形研擬訪團因應方案。經協商考量帛琉飛台北航班時刻及機位，與華航協調確認最近一班返台班次及機位，今日決定由原民會副主委杜張梅莊Adralriw Abaliusu率15位地方鄉（鎮、市、區）長即刻返台指揮防災整備各項工作，降低山陀兒颱風對原鄉的影響與災害。