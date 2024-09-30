Lisa、趙露思也淪陷！泡泡瑪特 POP MART十大超人氣IP

拿捏住年輕人的盲盒經濟

翻攝FB／POP MART Taiwan

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來自中國的潮玩公司泡泡瑪特（POP MART），以「年輕人也買得起的藝術品」為宗旨，透過獨特的IP設計與盲盒經濟迅速崛起，不僅造成一波波的搶購潮，更風靡至全亞洲，在各國持續擴展分店。營銷策略上不只通過盲盒增加消費者的驚喜感，進一步刺激購買，再加上不斷挖掘和合作不同風格的藝術家，打造亮眼且富設計感的產品，這就是泡泡瑪特潮流密碼的核心所在。

泡泡瑪特推出的「Labubu」、「哭娃 Crybaby」等人氣IP不僅在外觀與角色設定上惹人喜愛，連名人Lisa、趙露思也人手一隻，《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，為大家整理泡泡瑪特旗下十個人氣最高的自有或獨有IP，一起來看看有沒有你也愛不釋手的角色吧！

NO.10 Hacipupu

翻攝FB／POP MART

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Hacipupu的別名叫作「你的小男孩」，由PINKBOOMSTUDIO工作室創造的角色，設計概念是希望大家都能保持一顆童心生活，粉嫩嫩的臉蛋流著小鼻涕，想和大家玩耍卻自閉害羞的小男孩影射有著「社恐」的大人，即使很內向卻擁有天馬行空的想像力，能賦予周圍的事物生命力，從小就會和玩具們說話，在這些小夥伴的陪伴下成長。

這個猶如嬰兒的Hacipupu深受許多人喜愛，「小臉蛋超想捏」、「成長系列很治癒」、「根本是寶寶的等比例縮小」。

NO.9 Zsiga

翻攝FB／POP MART

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Zsiga是由擅長捕捉情緒、觀察生活的藝術家DAN所創作，她通過Zsiga的創作過程與內心進行對話。

Zsiga被稱為「帶刺的小女孩」，身上的刺不是用來攻擊的武器，而是用來保護自己，不允許任何外來的傷害，但允許沉默、悲傷、無理的一切，反叛又童真的個性讓她散發出些許的野性，充滿韌性的精神力量，同時卻嚮往著自由。曾推出「森林漫步」、「我們如此可愛」、「世界沒有大人」等系列都富含著深刻意義，是集批判與治癒於一身的角色。

NO.8 Sweet Bean 小甜豆

翻攝FB／POP MART

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小甜豆是泡泡瑪特旗下的超人氣明星，每個系列都相當暢銷，由PDC設計師團體所創作，風格甜蜜治癒，設計師希望小甜豆映射著大家內心中的小孩，可以不急著長大，始終做為一個最純粹的小孩。

小甜豆被設定為一個兩歲半的寶寶，生在一個富裕的家庭，不過因為父母工作繁忙，每天都盼望著他們回家陪自己。臉上有一個標誌性的小圓鼻，整體形象就如他的名字一樣，像一顆甜甜的糖果落入我們的生活中，為煩悶的日常帶來一點甜。

NO.7 Pucky 畢奇

翻攝FB／POP MART

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畢奇是一個結合可愛與黑暗的角色，呈現出一種融合善與惡、愛與恐懼的和諧感，設計師為同名的Pucky，畢奇最早期的形象是一個小丑外星人，被認為是設計師童年的寫照。

畢奇原本是住在Pucky星系高帽子星球裡的精靈，這個充滿魔法的星球象徵著和平美麗的烏托邦，個性古怪又頑皮的他喜歡向別人惡作劇，不過內心善良且平和，會治癒受傷的生物，是個不輕易被動搖，純真智慧的存在。

NO.6 Crybaby 哭娃

翻攝FB／POP MART

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「笑不是唯一的療傷方式」，這是哭娃的核心概念，近幾個月除了知名的Labubu，另一個泡泡瑪特強大的IP非哭娃莫屬，與飛天小女警聯合的盲盒系列造成瘋狂的搶購潮，表達超級英雄也有脆弱的一面，直面情緒也是勇敢的表現，在Lisa的帶貨下根本是一娃難求，粉絲們紛紛表示，「小哭包超萌」、「幫我代理哭哭」、「流眼淚的樣子就是我」。

哭娃是由一個泰國藝術家Molly所創作，2017年創造了第一個Crybaby形象，靈感來自她的寵物以及對身邊情緒細微的觀察。而Crybaby沒有性別也不是人類，它代表一種發自內心深處的情緒，可以是萬事萬物，想向大眾傳達，歡笑並不是唯一的情緒表現，哭也能夠治癒自身，哭過之後才能繼續勇敢向前。

NO.5 Hirono 小野

翻攝FB／POP MART

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若說到盲盒公仔的入門IP，那就一定是泡泡瑪特二哥Hirono 小野了，小野是由被稱作最神秘的藝術家Lang所創作，Lang不僅鮮少露面，網路上也沒有太多資料，經常透過作品展現自身對於當下社會的深度思考。

小野的誕生是設計師想通過設計語言進入情感共鳴區，找到屬於自己的情感投射，重新體會生活中那些微妙的光影變化和人事變遷，找回被藏匿起來的各種情緒，也希望小野能夠進入每個人內心不曾觸碰的曠野。神秘暗黑的小野出道就是顛峰，所有系列都有穩定的銷量，有著一票衷心粉絲，「小野的情緒價值拉滿」、「能從小野上找到共鳴」、「系列理念都好棒」。

NO.4 Skullpanda

翻攝FB／POP MART

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Skullpanda可說是泡泡瑪特下最獨特的IP之一，怪奇又夢幻的造型吸引了許多粉絲收藏，火紅程度更讓她舉辦過話題度極高的絕美展覽。Skullpanda是由一位名叫熊貓的年輕少女所創造出來，與泡泡瑪特首次合作推出系列便一炮而紅，而Skullpanda最初的設計形象就是來自設計師本人。

Skullpanda被設定為一個可以在宇宙和時間中自由穿梭的女孩，帶著一顆太空人的頭盔，在充滿未知宇宙探索，她嘗試過很多人生，重塑過自己很多次，一次次踏上找尋自我的旅程，創作者希望Skullpanda有著大膽又強烈的個性，透過每一次的經歷更了解自己，離真實的自己更近一點。

NO.3 Dimoo

翻攝FB／POP MART

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Dimoo身為泡泡瑪特中的元老IP，在盲盒圈已經擁有相當成熟的知名度，推出過超過10個系列，由一位中國藝術家AYAN所創作，用了兩年的時間建立Dimoo World系列的完整世界觀和角色，粉絲們紛紛表示「Dimoo和小夥伴們陪伴很暖心」、「能從每個系列感受到治癒」、「是我的盲盒初戀」。

有著厚厚瀏海的Dimoo是一個內向靦腆的小男孩，對未知的世界感到害怕，不太敢主動交朋友，但內心其實很渴望擁有友情，在他的夢幻世界中神秘卻充滿著冒險，認識了和他一樣不完美的朋友，和他們互相給予價值並且共同成長。

NO.2 Molly

翻攝FB／POP MART

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被稱為潮玩界頂流明星的Molly你一定看過，每個巨大的站立公仔都要價好幾十萬，中國許多名人都搶著曬照，而身為已經推出有10年之久的Molly有著一定的粉絲基礎，透過不斷的推陳出新與各種聯名保持著大眾的新鮮度，吸引了消費者的目光。

Molly是由一位香港藝術家王信明所創作，創作的原型是來自一位嘟嘴作畫的小女孩，而Molly有著湖藍色的大眼和一張傲嬌的嘟嘴，總是用充滿好奇心的雙眼觀察世界，夢想是能夠自由的繪畫與創作，相比其他角色，Molly沒有過多的背景設定，這也是為什麼消費者更容易投射自己的情感在她身上，沒有表情的臉部形象被更加廣泛地接納。

NO.1 Labubu

翻攝X／@lalalalisa_m

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近幾年成為潮玩圈新寵兒的Labubu在各大IP中殺出重圍，不只盲盒被炒到天價，在泰國更超越玩具概念成為流行載體，年輕人爭先穿上有Labubu圖案的服飾，而這都要歸功於Lisa與Rosé強大的帶貨能力，只是簡單po出一張抱著Labubu的照片，就讓這隻小怪物瞬間火出天際。

Labubu是由一位比利時籍的藝術家龍家昇創作出的北歐森林精靈角色，並不只有單一的角色，而是一整個團體系列，每個角色都擁有獨特的外貌和性格特點，本體有著一對直立的長尖耳，古靈精怪的大眼和標誌型的九顆牙齒，擁有活潑且勇敢的個性，卻也很喜歡捉弄別人。

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2022年09月26日至2024年09月24日，近2年。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

《網路溫度計DailyView》

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