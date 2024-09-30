第四屆野草計畫頒獎 《瘋狂的葬禮》奪創意故事首獎

第四屆「野草計畫－故事創意大賽」由社團法人台灣野草創作家協會主辦，瀚草文創及英雄旅程協辦，邀請14個知名影視平台與投資方共同合作，評審團包括聯合數位文創、天使放大、台灣角川、四方四隅、采昌國際多媒體、前景娛樂、客家電視、財團法人富邦文教基金會、雪巴影視、華星娛樂、劇匯文創、樂到家。

「野草計畫」是台灣最大規模影視提案大會，至今4屆總徵件數高達1331件，成為台灣IP孵育並影視化作品的重要推手。昨日舉行第四屆頒獎典禮，頒發出戲劇類及創意節目的首獎各1名，另有4個特別獎項、14個品牌冠名獎，最佳故事創意首獎為楓雨的《瘋狂的葬禮》，最佳創意節目概念獎為簡榕萱的《山林寫作會：媽媽們》，聯合文創獎則是頒發給陳星螢的「流光之地 BEYOND WITH LIGHT」，期待後續碰撞出更多IP延伸應用的火花。

蔡亘晏（爆花）、黃河2位演員評審一同亮相，頒發「演員評審推薦獎」。演員評審推薦獎由《陰陽熱線57448》獲得，瀚草文創董事長湯昇榮提到此次作品有很多靈異題材，剛好蔡亘晏（爆花）和黃河都曾參與過賣座票房鬼片，身為「鬼后」的爆花表示：「這次當評審看得很過癮，有很多靈異、陰陽題材，尤其很多人用喜劇去包裝恐怖氛圍。我本身很適合喜劇，私下也很好笑，很想參與，等下好好跟他們要電話！」

黃河則表示很開心看到創作者開始對恐怖片有新觀點，「大家跨過『恐怖』和『鬼』，把題材轉換成生死觀或對人的生命看法、生死的看法，觀點被打開，而不是純恐怖，很開心參加野草，看到類型變化。」兩人擔任評審，雙雙表示非常享受過程，能看到各式劇本及很棒的點子，希望野草計畫一直下去，讓台灣創作蔓延出去。

瀚草文創與英雄旅程創辦人曾瀚賢頒發「野草精神獎」。此獎項由歷屆逾上千位野草計畫參賽者，針對過去兩年播畢之台灣影視作品，各類型評選1名年度最佳編劇：電影類得主是《關於我和鬼變成家人的那件事》編劇吳瑾蓉、程偉豪；影集類得主是《八尺門的辯護人》唐福睿；電視電影類則為《回收場的夏天》陳浩維。

唐福睿領獎後表示，曾聽曾瀚賢創辦野草計畫的想法，提到影視創作應該是製作人、導演和編劇三方鼎立，當下覺得受到很大鼓勵，能鼓勵編劇繼續創作，「希望野草繼續辦下去，野草精神繼續延續！」本屆經2個多月評選，從將近300個徵件中，入選33件優秀作品，其中包括6件創意節目類，在眾投資方與製作公司的積極參與關注，獲獎者未來皆大有機會發展成影視作品，野草計畫未來將持續為影視產業挖掘更多創意故事，開發更多可能。

蔡亘晏(右)和黃河(左)頒發演員評審推薦獎，分享參與評審的過程。圖／野草計畫提供

第四屆野草計畫得獎名單

野草精神獎

電影《關於我和鬼變成家人的那件事》吳瑾蓉、程偉豪

影集《八尺門的辯護人》唐福睿

電視電影《回收場的夏天》 陳浩維

演員評審推薦獎

《陰陽熱線57448》羅子欣

學長姊推薦奬

《瘋狂的葬禮》楓雨

最佳提案人氣獎

《請勿逗留靈異百貨》骨媛媛、姬雪

最佳創意節目概念獎

《山林寫作會：媽媽們》簡榕萱

最佳創意故事首獎

《瘋狂的葬禮》楓雨

天使放大獎

《觀命（Probation Officer）》陳憶君

中联盛世文化（北京）獎

《黑道護工》方婕

台灣角川獎

《請勿逗留靈異百貨》骨媛媛、姬雪

四方四隅獎

《我的囤積之家》李奕萱

采昌獎

《保屍期限》牧星

前景娛樂獎

《活女兒》余易勳

客家電視獎

《那個愛多管鬼事的歐巴桑》蘇姿潔

雪巴影視獎

《陰陽熱線57448》羅子欣

華星娛樂獎

《我們是旺久人才介紹所！》陳慧萍

劇匯文創獎

《無蛇論》林韋劭、林暢

樂到家獎

《請勿逗留靈異百貨》骨媛媛、姬雪

盤古工作室獎

《無蛇論》林韋劭、林暢

聯合數位文創獎

《流光之地 BEYOND WITH LIGHT》陳星螢

富邦文教基金會獎

《阿寶與馬達》楊喻斐