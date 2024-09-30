「有感節」展覽聚焦教育不平等 特殊試卷體現資源差距

為台灣而教在華山文創園區舉辦「有感節」展覽，例如規劃考試區並打造特殊試卷，體現資源不平等的差異，還開設真人圖書館，帶大眾了解偏鄉教育的困難和教育平等的重要性。

為台灣而教（Teach for Taiwan，簡稱TFT）非營利組織今天發布新聞稿指出，TFT於即日起在華山文創園區舉辦「有感節」展覽，希望透過多元的互動形式，分享教育現場互動中特別有感的故事，也希望每年透過倡議型展覽，將不同的教育不平等議題帶到大眾面前。

展覽以「這題很重要，考試不會考」為主題，規劃「考試區」、「故事與影片區」、「互動區」、「TFT區」，開展期間每日還有限定的「真人圖書館」，分享教育現場的經歷，引領大眾深入了解偏鄉教育的困難和教育平等的重要性。

例如「考試區」邀觀展者踏入考試情境，藉由滿印提示引導作答的A卷，與全然無提示引導的B卷差異，體現資源不平等的差異；「互動區」則打造存在於課堂外，但對於人生至關重要題目的鏡子，期待透過題目喚起觀展者反思人生。

TFT永續長杜瀛表示，改變教育不平等需集結眾人之力，希望有感節系列活動能作為一個平台，邀請更多教育生態系夥伴參與，讓大眾透過不同面向認識並回應教育不平等，也期望未來能有更多人成為改變教育不平等的+1力量。