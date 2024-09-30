聯合國籲慎防超級細菌 恐將致千萬死亡

【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】

未來恐將有超過800萬人死於超級細菌？抗菌藥物的濫用恐使藥物無法再對病原體產生作用，對此，本屆聯合國大會發布「新抗菌素抗藥性」政治宣言，承諾未來十年內將減少10%與其相關的死亡人數。專家呼籲，加強抗生素藥物的使用管理，才能解決這項嚴重公衛危機。

抗藥性政治宣言

《衛報》報導，本屆聯合國大會在公衛危機上設定2030年目標，各國領導人承諾未來十年內將減少10%與超級細菌相關的死亡人數，並警告抗菌素抗藥性（AMR）恐危害一個世紀以來的醫學發展。

會議中，193個成員國代表簽署「新抗菌素抗藥性」政治宣言，並呼籲在農業、製藥、環境保護和醫療保健等領域上加強行動。該宣言邀請包括世界衛生組織等組織成立獨立調查小組，以提供科學證據支持抗菌素抗藥性的行動策略。

「這會是保護人類後代的重要里程碑。」抗菌藥物抗藥性全球領導人小組主席莫特利表示，該會議是為全世界年輕人所舉辦，因為他們未來必須因應這項公衛危機，也就是無聲、緩慢的疾病大流行。

藥物健保救生命

《CNN》報導，抗菌素抗藥性（AMR）是指當細菌和真菌等病原體不斷進化，並發展出抗藥能力時，現有藥物便無法對它們產生作用。據統計，AMR每年導致約470萬人死亡，而2050年後死亡人數恐將每年達到820萬人。

如今，由於人類、動物和植物濫用和過度使用抗菌藥物，世界衛生組織將抗菌素抗藥性視為全球最大的公衛和發展威脅之一。研究人員預測，2025年至2050年間，更好的醫療保健可避免9200萬人死亡，而更有效的藥物研發將拯救約1100萬人的生命。

華盛頓大學健康指標與評估研究所所長默里強調，人們需要對抗生素藥物的使用及管理更加關注，以便解決這項嚴重的公衛危機，否則未來情況將會更糟。

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