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應對秋冬不良空汙 環境部啓動3作法

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
秋冬期間台灣空氣品質受擴散條件差等原因，使得空品往往不佳。本報資料照
秋冬期間台灣空氣品質受擴散條件差等原因，使得空品往往不佳。本報資料照

台灣秋冬期間因擴散條件差，空氣品質往往不良，環境部今天提出「建置區域聯防」、「落實精準應變」以及「強化受體防護」的3項新作法，其中「強化受體防護」將採即時發布防護通知訊息，讓民眾在空品不佳時有2到4小時提早防護。

環境部今天舉辦「113年度秋冬季節空品不良應變啟動會議」暨「加嚴空氣品質標準發布」記者會，環境部長彭啓明表示，現行空氣品質標準（AQI）以過去較長時間平均濃度計算，但當AQI達預警等級時，民眾早已暴露多時而未能提早防護，對於敏弱族群或孩童影響較顯著。

因此，環境部提出「強化受體防護」的創新作法，將以小時濃度達AQI紅色警告等級時，即在空品監測網及環境即時通App發布防護通知訊息，以利學校或敏弱族群採行防護措施，較過往等到AQI達預警等級時，提前至少2到4小時以上，讓民眾可及早防護。

其次，根據過去空品不良日數統計發現，在特定天氣型態下造成紅害的比例較高，因此面對今年秋冬季節，環境部將「建置區域聯防」，在特定天氣型態下空品不良時，上風處空品區也會同步啟動應變，例如預報明日中部空品區空品不良AQI>100，且天氣型態為東北季風，除中部空品區啟動應變外，上風處的竹苗空品區也須同步啟動應變措施，和過往僅有預警的空品區自行應變不同，期望上下風處空品區共同應變，減緩空品惡化。

彭啓明指出，近年空品不良的指標汙染物也逐漸由PM2.5轉為臭氧，為「落實精準應變」，各縣市執行應變作為時，應針對不同汙染物採行不同應變措施，如發生臭氧空品不良時，要求大型高臭氧生成潛勢製程的2000家工廠配合應變、大型連鎖餐飲業強化汙染防制，以及加油站檢視油氣回收設施等，精準強化應變作為。

根據環境部統計，歷經第一期空氣汙染防制方案的推動，空氣品質已有顯著的改善，細懸浮微粒（PM2.5）紅色警示站日數已由2018年秋冬季節217站日，降至2023年的16站日，改善率達93%。

環境部 空氣品質

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