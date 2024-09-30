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傳藝金曲獎加持 吹笛人室內樂團舉行秋季音樂會

中央社／ 台北30日電

今年傳藝金曲獎最佳演奏獎得主吹笛人室內樂團將舉行秋季音樂會，創辦人樊曼儂表示，這是吹笛人室內樂團第一次報名傳藝金曲獎就得獎，歡迎到現場聆聽吹笛人室內樂團的古典與搞怪。

吹笛人室內樂團以「吹笛人逍遙遊．當代長笛室內樂精選」專輯獲得第35屆傳藝金曲獎「音樂類」最佳演奏獎。樊曼儂今天在記者會上表示，吹笛人已經錄製了5張專輯，是第一次報名傳藝金曲獎，「我們知道入圍消息時，非常高興，但因為對手是國家級交響樂團，不敢妄想，沒想到可以獲得評審青睞。」

樊曼儂笑說，有一次聽到一張長笛音樂，覺得演奏得比吹笛人室內樂團好，「結果仔細一看，沒想到還是吹笛人室內樂團的專輯。」

吹笛人室內樂團1998年由台灣長笛教母樊曼儂與音響專家施威錦共同發起，初始團員包括長笛家張翠琳、蔡純靖、黃貞瑛、林薏蕙、馬曉珮、藍郁仙、與鋼琴家徐嘉琪。近年加入林尚蓉、胡志瑋、廖薏賢、楊慧君、潘竫詒、楊智越、林于斐以及新生代郭士霆、賴韻帆、陳怡多及鋼琴家王一心等，實力堅強。

團長張翠琳表示，跟在樊曼儂老師近40年，「深深感受到樊老師的能量。」張翠琳說，創團26年，吹笛人室內樂團已經歷四代，「我們從殿堂到下鄉，也從國內演到國際，非常享受在音樂之中。」張翠琳說這次得獎專輯收錄了作曲家潘皇龍的「迷宮，逍遙遊」，「這首樂曲畫龍點睛，讓我們專輯更有意義。」

張翠琳說，吹笛人室內樂團一路走來，其實要面對的不只是音樂專業，「大家各自有家庭，有工作，有的甚至住在中南部，都因為珍惜這樣的音樂，大家想盡辦法一起練團，才能成就這樣的團隊。」

根據吹笛人室內樂團提供的資料，這次音樂會曲目規劃設計以不同的長笛編制作品，來展現長笛音樂的多樣性與聲響，既古典也當代，樂曲可以聽見許多當代技巧，展現長笛的千變萬化。2024吹笛人室內樂團秋季音樂會將於10月6日演出，地點在國家兩廳院演奏廳。

交響樂團 鋼琴 音樂會

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