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「吃出幸福感」是真的！營養師教你吞3物轉換心情 4招改善食慾不振

聯合新聞網／ 綜合報導
心情不好吃不下？營養師推三種食物讓你吃出幸福，示意圖／ingimage。
心情不好吃不下？營養師推三種食物讓你吃出幸福，示意圖／ingimage。

今天心情不好吃不下？你知道吃對東西也可以「吃」出好心情嗎？營養師張語希在Instagram上發布貼文，指出三種東西吃出幸福感、四種方式解決食不下嚥！

保持愉悅心情增加幸福感，要補充的三大營養素包括：

一、維生素B群

特別是維生素B6和B12，有助於提升血清素和多巴胺。缺乏維生素B群可能導致疲倦、抑鬱和情緒不穩定。

推薦食物：全穀類、肉類、魚類、蛋類、乳製品

二、Omega-3脂肪酸

有助於改善大腦功能和情緒，常見於魚油、亞麻籽油中。缺乏Omega-3脂肪酸可能導致認知功能下降和抑鬱症狀。

推薦食物：鮭魚、鯖魚、亞麻籽、奇亞籽、核桃

三、鎂

有助於放鬆肌肉和減少焦慮，常見於綠葉蔬菜、堅果和種子。身體缺乏鎂可能引起焦慮、肌肉痙攣和睡眠問題。

推薦食物：菠菜、杏仁、南瓜籽、黑巧克力

張語希特別提醒，建議優先從食物中攝取這些營養素，確保均衡飲食。如果難以透過食物攝取足夠的營養素，可以考慮使用保健品，但應諮詢專業營養師或醫生的建議。

另外，如果遇上食慾不振、難以下嚥的情況，可以參考以下四種方式減少胃腸負擔，提高食慾：

一、少量多餐：分成多次小餐，減少胃部壓力。

二、色香味俱全：選擇色彩鮮豔、香味誘人的食物，提高食慾。

三、清淡易消化：選擇清淡、容易消化的食物，如清湯、燉菜、蒸魚等。

四、飲用開胃飲品：如檸檬水、薑茶，有助於開胃。

營養師

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