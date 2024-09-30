疫苗受害救濟遭駁家屬陳情 羅一鈞：絕無欺上騙下

媒體報導，有家屬不服預防接種受害救濟審議結果，委任律師提訴訟並向總統賴清德陳情。衛福部疾管署發言人羅一鈞今天表示，絕無「欺上騙下」情況，審議相關作法「站得住腳」。

「周刊王」報導指出，1名女性在接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗後，腦部急性水腫猝死，醫院開出死因與疫苗有關證明，衛福部仍駁回救濟申請。家屬委託律師向賴總統提出陳情，總統府在3日內回應陳情，衛福部卻花近1個月時間回覆，且未提供會議錄音及相關文獻，律師因此批評疫苗救濟審議程序不透明。

羅一鈞今天上午召開記者會，拿出總統府書函說明，此事確實於8月28日由總統府書函交辦行政院秘書長，行政院祕書長並於8月30日轉給衛福部做後續處理，當中交辦內容為，針對預防接種小組審議案，當事人律師期盼保存的開會過程錄音及參考文獻篇名資訊等，「請卓處逕復，並通知總統府」。

羅一鈞說，疾管署已在9月19日正式函復當事人與上級主管機關；就交辦事項來說，並非直接要求要提出參考文獻與錄音給當事人，而是要將研議結果回復當事人，因此絕對沒有報導所稱「不甩總統交辦事項」、「欺上騙下」的狀況。

至於是否有「增加律師人數到3名，要跟當事人作對」，羅一鈞說明，針對相關案件，律師事務所通常會安排1到3名律師負責，由資深律師搭配資淺律師一起處理；這完全是律師事務所本身的分工，並非由衛福部提出加派人手要求，因此並沒有增加律師陣容刻意和當事人作對。

證據部分，羅一鈞表示，會議雖然有自動錄音，但因涉及保存後會有公布、調閱問題，而討論過程又會涉及大量個案個資與醫學專業，為讓委員就個案做充分討論，目前沒有計畫調整「錄音不保存也不會公布」的模式。

羅一鈞指出，雖然報導表示在1個訴訟案中，法官認為此過程有瑕疵，判衛福部敗訴；但在其他案件中，儘管當事人也有提出類似論點，仍未獲法官採認，因此認為站得住腳，沒有要調整此做法。

疾管署表示，衛生福利部預防接種受害救濟審議小組（VICP）對每件申請案都審慎以對，審定結果均書面送達並公布上網。若當事人不服，可依據程序提出訴願，若對訴願結果不服，還可再提行政訴訟；針對訴願案及訴訟案件，皆會提出引用文獻的篇名、作者、發表年限、發表期刊與全文內容，供當事人與其委任律師知悉。