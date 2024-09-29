山陀兒來者不善！路徑向西修正 吳聖宇曝影響最大熱區

中颱山陀兒持續進逼台灣，中央氣象署預估今晚至明清晨發布陸警。天氣風險公司氣象部經理吳聖宇表示，這次山陀兒颱風是來者不善，各國氣象單位對其路徑均向西修正，路徑改變後，影響最大區域將為花東、恆春半島及南部地區，4天累積雨量恐超過1000毫米，相當驚人；至於共伴效應，除非颱風有特別變化，否則對陸地影響不大。

吳聖宇今晚在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，隨著電腦客觀模式預報趨勢越來越往西調整，各國氣象單位對於山陀兒颱風的人為主觀預報路徑也將會向西修正。

從今天一整天的變化來看，各國預報路徑都呈現持續往西微調的趨勢，到今晚8時的預報路徑，已全部都改變成，預測山陀兒將會先走到恆春半島西南方後，才開始大角度往東北轉，颱風中心將有機會穿過高屏一帶，進入東部近海後繼續北上，這樣一來，不僅颱風影響的重點區域將會改變，影響的時間也將會拉長。

颱風路徑改變後，影響最大的區域將會調整到花東、恆春半島以及南部地區。吳聖宇指出，從今天下午ECMWF做出來，自周一至周三，這96小時的累積雨量預估圖來看，也可看來上面提到的幾個區域降雨量非常大，4天的累積雨量在南部、東南部山區，甚至有可能會超過1000毫米以上，預報的雨量相當驚人。

吳聖宇表示，明天降雨就會從花東、恆春半島陸續開始，逐漸影響到南部地區，周二、周三白天，颱風中心接近高屏地區，接著穿越南部陸地的過程中，應該就是花東以及南部地區降雨最劇烈的時間點。由於這段過程正好是颱風轉彎的時候，速度預估會較慢，也更會拉長降雨的時間，累積更多雨量。

吳聖宇說，北部、東北部一帶預估雨量不小，但與原先預估颱風中心直接靠近東北部外海的情況來說，減小很多，且雨量明顯增大的時間點也會往後延，可能要等到周三晚間，山陀兒颱風中心逐漸來到花蓮以東，並繼續走向東北部海域時，北部、東北部的降雨才會轉趨明顯。

尤其周三颱風中心在東北部海面向東北遠離的過程，北部的雪山山脈西坡將直接面迎颱風環流的北風到西北風，雖然此時颱風強度應該已減弱很多，但預期雨量還是會不小，仍需特別注意；若颱風向東北走得越快，那麼降雨持續的時間就會比較短，雨量也可能因此變少。

至於會不會有共伴效應？吳聖宇說明，目前來看，東北季風南下增好時間可能落在周三下午至晚間，此時預報颱風正好籠罩台灣，颱風本身環流對台灣降雨影響應更大，因此預期真正該注意的，應該是颱風本身環流帶來的雨勢。

吳聖宇指出，山陀兒颱風侵台的過程中，的確會有共伴效應發生，時間點應在周三至周四，但是共伴效應發生的位置應該會比較偏北，除非颱風本身有特別的變化，例如颱風走得更慢，位置較偏南抖，不然共伴鋒面對於陸地上的影響可能不大。

吳聖宇表示，這次的風力預估也會相當大，尤其是颱風中心可能直接經過的高屏、恆春半島以及東南部一帶，以這個颱風的預報強度來看，中心經過的附近區域有可能出現12級或以上陣風，其次是台灣海峽沿岸，風力預報也相當大，因此除了降雨外，這個颱風引起的強風也值得注意。