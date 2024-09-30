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鐘樓怪人明年登台 早鳥優惠只到周三
曾創「開賣最賣座音樂劇」金氏世界紀錄的經典法文音樂劇「鐘樓怪人」，明年將挾帶廿五周年紀念巡迴的氣勢重磅來台，主辦單位聯合數位文創表示，早鳥優惠限定票區九折只到十月二日止，想省荷包的音樂劇迷把握機會。
「鐘樓怪人」曾七次來台，已累積許多法國音樂劇粉絲；加上華麗又精緻的舞台設計、琅琅上口的音樂劇歌曲、流暢又扣人心弦的劇本內容，以及唱功絕佳的演員們，讓音樂劇每每來台都創造場場爆滿的盛況。
明年將是「法文音樂劇鐘樓怪人」廿五周年全球巡迴，法國製作團隊也相當重視台灣粉絲，特地規畫明年三月六日至四月五日，北、中、高三地巡迴，前進台北流行音樂中心、高雄衛武營歌劇院，並首度於台中國家歌劇院大劇院舞台演出。
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