健康你我他／愛啃「硬」的怕牙崩 芭樂、甘蔗切薄片

我的牙齒排列雖然不整齊，但是拜先天所賜「牙根很深」，自小在農村長大，貧窮沒零食，因此沒一根蛀牙。吃的都是天然食物如芭樂、甘蔗等，尤其愛啃硬骨頭，像雞鴨鵝的腿骨、翅膀、豬大骨、魚骨頭等，不只啃而已，且愛把它咬碎吸吮湯汁，家人見我特殊癖好，都說我應該屬狗才對。

諷刺的是，年輕時愛參加活動，某天參加讀書會時出車禍，撞斷了四顆寶貴的門牙，前後往返牙科十幾回，花費不貲才修補完成。喜食硬物一時改不了，想滿足口腹之欲，只能把芭樂切成薄片，再細細品味，吃甘蔗也如法炮製。

假牙陪伴我20年，去年某個假日我又忘情地啃著硬骨頭，一不小心牙齒再度崩壞，雖然疫情期間整日戴著口罩，但是講話漏風騙不了人，於是又進出牙科N回花了不少錢，才恢復外觀及咀嚼功能。

今年三月，先生急著用餐，竟然誤把活動假牙吞下肚，使得我也惴惴不安度日，幸好三日後終於排出體外。歷經以上磨難，如今牙齒保健的觀念已深植我心，早晚不敢懈怠勤刷牙，且定期保養，畢竟小心駛得萬年船呀。