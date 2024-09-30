健康名人堂／自費醫療考驗醫師的良知

看到聯合報的「陽光行動」專題，有關健保與自費醫療的報導，我很高興有機會討論這個一直令我無法釋懷的事。

近年來，癌症醫療，尤其在新藥的開發方面，有很大的進展，如標靶及免疫藥物的發明，確實是癌症病人的福音。但是，因為健保資源有限，新藥新科技無法及時納入健保，所以，昂貴的癌症藥物就成為自費項目。對於癌症病人而言，是非常沉重的負擔。

接受不當手術 反加速疾病復發

所以，我常跟我的同事說，大家要用功研讀研究報告，當我們建議病人使用健保尚不給付的昂貴新藥時，要很慎重地確定使用該藥對病人有好處，否則是對不起病人的。

可是，近年來，我們常常會看到在他院治療結果不理想而轉來的病人，如接受了不當的高貴達文西機器手臂手術，花了數十萬元，反而加速了疾病的復發。也有病人花上百萬元接受了「實證醫學」尚未證實比健保給付的傳統光子治療更有效的「粒子治療」，不久，病就復發了！

台灣醫院經營策略 一切向錢看

為什麼台灣的達文西機器手臂及粒子治療儀器密度居全球之冠？很明顯的，就是因為台灣健保給付低廉，健保實施近三十年，台灣醫院的經營策略就是「衝量」，以及「創造自費項目」。「一切向錢看」早已經成為不少台灣醫院的經營法則，大家見怪不怪，結果，民眾只能自求多福。

在「陽光行動」專題的報導中，健保署前署長葉金川站在前健保官員的立場說「健保不可能包山包海，僅能提供基本醫療，就像吃陽春麵，可填飽肚子，如想更好的醫療，當然必須自費。前提必須基於『病人有選擇的權利』。醫師不能強迫病家埋單，術前應講清楚自費項目的金額、優點」。

資訊不對等 病人多尊重醫師建議

這話聽起來很有道理，但是，在醫療現場，根本行不通。在資訊不對等的情形下，絕大多數病人，都會相信醫師的建議。不要說一般的病人，連身為醫師的病人，也會被新創醫療迷惑，而去接受不一定有用的高科技檢驗或未經過臨床試驗的細胞治療。對於沒有經濟問題的醫師病人，做了錯誤的選擇，我只感到遺憾！

但是，看到一般病人，因為尊重醫師的專業，信任醫師而服從醫師的建議，借錢賣屋接受了不一定是最適當的治療。身心的折磨外，還要花更多的錢來補救，往往痊癒的機會已不大，怎不令人痛心。

台灣健保 鼓勵做多而不是做好

我非常認同策略大師麥可波特的論述，他在「醫療革命」一書中說：「醫療的最高境界是用最少的錢，獲得最好的醫療效果」。

目前台灣健保制度的設計，誘因錯置，是鼓勵做多而不是鼓勵做好。我想在此呼籲有心的專家學者，去根據健保資料分析，不同醫院治療某種疾病的效果（如癌症的五年存活率）以及其費用。只有在醫療效果及費用的公開透明下，才可能引導病人做出「對自己最有利」的選擇。