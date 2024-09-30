健康主題館／多囊腎6保養原則 避免走上洗腎之路

多囊性腎臟病是一種基因遺傳性疾病，超音波檢查可看到腎臟出現大大小小的囊腫（水泡），導致腎臟無法有效的清除身體的廢物，最終形成尿毒症。雖然多囊性腎臟病無法有效的治癒，但研究發現透過生活上的保養，能夠有效延緩腎功能的衰退。為避免走上洗腎之路，可掌握6大保養原則。

1.控制血壓

盡量將血壓控制在120／80毫米汞柱以下。由於腎臟構造相當精密，一旦血壓升高，灌流到腎臟的血流壓力也會增加，會加速腎功能的惡化。所以，有多囊性腎臟病的民眾，將血壓控制在120/80毫米汞柱是最理想的。

2.不要隨便吃藥

身體出現不舒服時，應該找出病因，而不是盲目吃藥。尤其是止痛藥，不是傷肝就是傷腎，例如非類固醇類抗發炎藥（NSAIDs），就具有強烈的腎毒性，應盡量少吃，以保存腎功能。

3.飲食力求少鹽、少加工

鹽分會讓身體蓄積過多水分，整體血容積提升的狀況下，灌流到腎臟的血流壓力也跟著增加，造成腎臟的負擔。建議平時飲食要清淡，每天鹽分攝取量盡量不超過6公克，若額外使用番茄醬、醬油、黑醋等，應一併將鹽分計算進去（6公克食鹽等於36㏄醬油、30克味精、3㏄黑醋、75毫升番茄醬）；另外，加工過的食物，例如油炸、醃製等太鹹的食物，也盡量避免食用。

蛋白質會代謝成含氮廢棄物，經由腎臟排泄。一旦蛋白質攝取過量，腎臟負擔也會隨之增加，所以，患有多囊性腎臟病的人，不要攝取太大量的蛋白質，基本上維持每公斤體重0.8-1公克即可（約2-4份），每一份蛋白質約三根手指大小跟厚度的肉，若一餐超過5份就太多了。除非有出現明顯的蛋白尿，或腎衰竭達到第三期之後，才有需要進行低蛋白飲食。

5.吃好油

腎病患者通常要低油飲食，但最新研究發現，若能提升好的膽固醇（高密度膽固醇HDL），可以幫助延緩腎病惡化的速度。而提高好的膽固醇最簡單、最方便的作法，就是透過攝取足夠的好油，譬如含Omega-3脂肪酸的亞麻仁油，或含Omega-9脂肪酸的橄欖油或酪梨油，建議一餐可以吃10~15㏄即可。

不管是有氧運動，還是阻力運動都很重要。快走、跳舞、游泳等有氧運動，可以增加心肺功能、促進血液循環，提高好的膽固醇，將壞的膽固醇排除；阻力運動有助訓練身體的肌肉，能幫助血脂肪代謝，穩定血糖及血壓，間接幫助保護腎功能。