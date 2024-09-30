千億少子女化預算 難救生育率

台灣生育率全球墊底，連龍年「龍寶寶」紅利也消失。立法院預算中心示警，明年少子女化預算雖破千億元，卻集中在六歲前的生養補助，難扭轉現狀。立委認為，政府應扛起協助家長理解教養的責任，並導入彈性工時等友善職場環境措施，才可能治本。

衛福部等十一部會二○一六年執行「我國少子女化對策計畫」至今，工作涵蓋兒童教養補助、公共化托育和教保設施及友善生養環境等三大措施，經費更從起初的兩百億元，逐年增加至今年的一千一百七十七億元，整體經費以兒童教養補助為主，公共化托育預算成長最為顯著。

立法院預算中心指出，相關措施雖有初步成果，但扣除公共化托育及教保設施，兒童教養補助與友善生養環境等兩類措施的預算執行率呈現下滑趨勢，或受益情形不如預期，且補助僅涵蓋六歲前的生養費用，屬短期促進方案，誘因相對不足，唯有積極處理生養子女的環境因素，才能治本。

政院人士表示，感謝各方建言，過去政府透過擴大公共化及準公共托育服務及提供育兒津貼，設計靈活綿密的托育機制，也自今年五月試辦彈性育嬰留職停薪，八月起更有四十五所公共化幼兒園提供臨時照顧服務，未來將持續平衡就業與家庭議題，讓更多父母兼顧職場與家庭生活。

「六到十八歲階段還有許多可做。」長年耕耘親子教育的民進黨立委陳培瑜認為，生了之後，最難的在於「養」，家長對教養的挫折經過社群散播，會造成愈來愈多人不敢生養，政府應扛起責任，譬如讓家庭教育中心發揮功能，協助家長理解如何教養、陪伴孩子度過升學壓力。

陳培瑜提到，職場環境也不夠友善，難讓家長在貢獻勞動力的同時，有餘裕應付小孩突發狀況；勞動部曾說，全台百分之九十都屬中小企業，設計彈性工時會有成本考量，那政府是否能挹注資源，譬如讓國營企業當領頭羊，才有可能讓這些人願意生小孩；此外，應導入教育服務新創量能，落實教育服務公共化，避免責任回到家長身上。