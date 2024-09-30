聽新聞
0:00 / 0:00

讀者10月號 分享午睡的技巧

聯合報／ 台北訊

《讀者》雜誌10月號「摸骨」一文提到，阿蘭是個美麗女子，小時失明，幸得一奇人教會她摸骨得以謀生。阿蘭能從每人頭骨、手骨和腳骨判斷出此人的特質以及他未來的人生。但有一天來了一個陌生人，阿蘭卻摸不出來，從此改變了她的人生……。

「青柯亭邊的傳奇」寫的是跟美狐糾纏一生的清朝官員趙起杲。趙起杲一輩子的功德，不是官聲政譽，而是他在看了「聊齋志異」後，立志刊刻並完善原稿，為後世留下一本可看性十足的完本。

「午睡的技巧」再度說明午睡對身體好處，作者引述哈佛大學校刊文章鼓勵學生睡午覺，稱午睡能改善身體健康和提高學習效率。作者舉邱吉爾即便在德國發動對英國的大規模空襲時，仍照常午睡。

《讀者》摘文來自海內外的知名作家和媒體，每本80元。函附20元回郵，免費試閱《讀者》精選期刊一本，2023年合訂本優惠中，諮詢電話（02）27028599。

人生 哈佛大學 失明

延伸閱讀

東港迎王夯枷成文創產品 午睡枕造型KUSO網路搶購一空

00918若每季皆配0.74…24塊多股價計算8年就0成本！退休做好準備：趁早開始複利再投資

桃園準公幼3歲女童午休沒睡覺遭施暴 學校發內部信道歉

桃園某幼兒園涉打巴掌虐童 教育局展開調查

相關新聞

團險未解套 高齡寄養家庭恐退場

新北每年七百多件兒少安置案，寄養家庭招募不易，新北家扶中心去年新增五組，今年僅增三組；不少銀髮族有意投入，但目前團體意外...

鐘樓怪人明年登台 早鳥優惠只到周三

曾創「開賣最賣座音樂劇」金氏世界紀錄的經典法文音樂劇「鐘樓怪人」，明年將挾帶廿五周年紀念巡迴的氣勢重磅來台，主辦單位聯合...

肝基會執行長：經營NPO像談戀愛

「經營非營利組織（NPO），在茫茫大海中尋找想解決的社會議題，過程中雖遭遇困難，但要致力解決，過程就像談戀愛。」肝病防治學術基金...

突破團保上限 學者：台灣應重新定義老人年齡

台灣寄養家庭照顧者平均年齡在五十至六十歲，不乏七十歲以上銀髮族，自己兒女離巢，仍用愛守護失依孩子，卻面臨被團保排除在外的...

千億少子女化預算 難救生育率

台灣生育率全球墊底，連龍年「龍寶寶」紅利也消失。立法院預算中心示警，明年少子女化預算雖破千億元，卻集中在六歲前的生養補助...

讀者10月號 分享午睡的技巧

《讀者》雜誌10月號「摸骨」一文提到，阿蘭是個美麗女子，小時失明，幸得一奇人教會她摸骨得以謀生。阿蘭能從每人頭骨、手骨和...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。