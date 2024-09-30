讀者10月號 分享午睡的技巧

《讀者》雜誌10月號「摸骨」一文提到，阿蘭是個美麗女子，小時失明，幸得一奇人教會她摸骨得以謀生。阿蘭能從每人頭骨、手骨和腳骨判斷出此人的特質以及他未來的人生。但有一天來了一個陌生人，阿蘭卻摸不出來，從此改變了她的人生……。

「青柯亭邊的傳奇」寫的是跟美狐糾纏一生的清朝官員趙起杲。趙起杲一輩子的功德，不是官聲政譽，而是他在看了「聊齋志異」後，立志刊刻並完善原稿，為後世留下一本可看性十足的完本。

「午睡的技巧」再度說明午睡對身體好處，作者引述哈佛大學校刊文章鼓勵學生睡午覺，稱午睡能改善身體健康和提高學習效率。作者舉邱吉爾即便在德國發動對英國的大規模空襲時，仍照常午睡。

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