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肝基會執行長：經營NPO像談戀愛

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導
肝病防治學術基金會執行長粘曉菁醫師出席自己的新書「慈善領導力：NPO之戀，我與8位智者的魔法召喚術」發表會。記者林俊良／攝影
肝病防治學術基金會執行長粘曉菁醫師出席自己的新書「慈善領導力：NPO之戀，我與8位智者的魔法召喚術」發表會。記者林俊良／攝影

「經營非營利組織（NPO），在茫茫大海中尋找想解決的社會議題，過程中雖遭遇困難，但要致力解決，過程就像談戀愛。」肝病防治學術基金會執行長粘曉菁出版新書「慈善領導力：NPO之戀，我與八位智者的魔法召喚術」，分享經營NPO的心法。

經營NPO必須有慈善力、領導力這「二力」。粘曉菁表示，自己從台大醫學院畢業後，推辭酬勞極高的企業工作，應肝基會董事長許金川邀約，投入肝基會，當時肝基會員工不到十人，連張像樣的辦公桌都沒有，「我出身醫師家族，家人很不理解我為何如此決定，但仍給我自由」，自己一路堅持至今，與肝基會共同成長，實踐肝病防治的救人理念。

粘曉菁表示，NPO存在的目的就是凝聚社會愛心力量，以達成政府還做不到、企業還不想做的事情，解決或處理社會關心的議題，雖不是「丐幫」，但同樣保持「劫富濟貧」使命，而所謂「富」不僅是實質的金錢，還有社會大眾心中的「愛心財富」。

為培育NPO經營人才，粘曉菁在台大開設通識課程「非營利組織經營與管理（NPO之戀）」，邀業界人士分享投入NPO的緣分及成功經驗，藉由理論與實務結合，幫助學生了解NPO財務規畫、行銷策略、募款、永續發展、創新轉型等面向。

台大醫學院 愛心 肝病

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